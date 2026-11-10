Cu cine mai rămâne Hagi? După Stanciu, Mihăilă și Ionuț Radu, încă un „tricolor” important va rata meciul cu Polonia
Jucători națională. Foto: Sport Pictures
Nationala

Cu cine mai rămâne Hagi? După Stanciu, Mihăilă și Ionuț Radu, încă un „tricolor” important va rata meciul cu Polonia

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 19:33
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 19:34
  • Răzvan Marin (30 de ani) va lipsi la partida cu Polonia, după ce s-a ales cu o suspendare în urma ultimei acțiuni echipei naționale.
  • România - Polonia se joacă sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Gică Hagi nu se poate baza nici pe Ionuț Radu, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă la ultimele partide din Liga Națiunilor, iar absența mijlocașului de la AEK Atena va îngreuna și mai tare misiunea selecționerului.

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Răzvan Marin va fi suspendat la partida cu Polonia

Internaționalul român va lipsi din cauza cumulului de cartonașe galbene din partidele anterioare.

„Răzvan Marin este suspendat pentru meciul cu Polonia, după ce a acumulat două cartonașe galbene în primele 4 meciuri din Liga Națiunilor.

Astfel, pentru partida de sâmbătă, selecționerul Gheorghe Hagi va alege lotul din cei 24 de tricolori convocați pentru această acțiune”, este mesajul transmis de FRF.

După ce Mihăilă și Stanciu au devenit indisponibili zilele trecute, Hagi a decis să-l convoace pe Rareș Ilie pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia.

Lotul ales de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12)*, Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

*Răzvan Marin va putea evolua doar în meciul contra Bosniei.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 10p
  2. Bosnia - 8p
  3. Polonia - 4p
  4. România - 0p

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