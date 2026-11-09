Stanciu, replică pentru Hagi FOTO. Ce a postat căpitanul naționalei după „săgețile” lansate de selecționer +33 foto
Nicolae Stanciu. Foto: Sportpictures
Nationala

Stanciu, replică pentru Hagi FOTO. Ce a postat căpitanul naționalei după „săgețile” lansate de selecționer

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 19:14
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 23:16
  • Nicolae Stanciu (33 de ani) a publicat două mesaje pe Instagram în care a explicat de ce nu va participa la acțiunea echipei naționale pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor.
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Federația Română de Fotbal a anunțat duminică că mijlocașul a avut probleme medicale încă dinaintea ultimului meci disputat în China, iar durerile s-au accentuat în timpul partidei.

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Nicolae Stanciu reacționează după declarațiile lui Gică Hagi: „Nu mă pot antrena”

În primul story, Stanciu a publicat o fotografie cu ghetele sale așezate peste emblema echipei naționale, alături de o captură a unei conversații despre accidentarea suferită.

„Edem central la nivelul mușchiului tibial posterior, sugestiv pentru o ruptură musculară de gradul 2B”.

Stanciu a întrebat apoi cât timp ar trebui să stea departe de teren, iar răspunsul primit a fost: „Probabil în jur de 4 săptămâni”.

Foto: Instragram, @nicolaestanciu_7 Foto: Instragram, @nicolaestanciu_7
Foto: Instragram, @nicolaestanciu_7

În ambele story-uri publicate pe Instagram, Nicolae Stanciu a folosit aceeași fotografie cu gheata sa îmbibată de sânge, din timpul meciului România - Kosovo, disputat pe 15 noiembrie 2024.

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Nicolae Stanciu, mesaj despre absența de la națională: „Cine mă cunoaște știe ce înseamnă tricoul naționalei pentru mine”

În al doilea story, Stanciu a explicat că absența sa nu înseamnă că nu își dorește să joace pentru România sau că ar pune echipa de club înaintea naționalei.

„Faptul că am ales să încerc să joc într-un meci extrem de important și într-un picior nu înseamnă că nu vreau să vin la echipa națională sau că clubul e mai important decât echipa națională.

Cine mă cunoaște știe ce înseamnă tricoul naționalei pentru mine. Dacă veneam, nu schimba cu nimic faptul că nu mă pot antrena sau că nu pot intra în teren în locul unui alt coleg, care cu siguranță ar fi putut da 100%, lucru pe care eu nu îl pot face în momentul ăsta”, a notat acesta.

90 de meciuri
a disputat Nicolae Stanciu pentru naționala României, perioadă în care a marcat 15 goluri

Gică Hagi, despre absența lui Nicolae Stanciu: „La națională vii cu inima”

Selecționerul României a fost întrebat despre situațiile lui Nicolae Stanciu și Ionuț Radu, după ce ambii au evoluat pentru echipele de club, dar nu vor participa la acțiunea naționalei.

„Comunicarea a fost clară în privința lui Ionuț Radu, v-am spus cum stau lucrurile. El a luat decizia asta, vorbiți cu el. La el și Nicușor Stanciu e decizia lor, la fel și Mihăilă, care e accidentat.

Federația a comunicat direct cum stau lucrurile. Decizia e a lor. Noi știm despre problema fiecăruia, nu a fost decizia noastră. Noi ținem cont de decizia jucătorului.

Jucătorii nu au contract cu noi. E total diferit. La națională vii dacă simți, cu drag, să producă rezultate, dacă ești 100%, să fii cu inima, total, nu există 99%!

Dacă nu ești convins, ai crezut că e bine să stai la echipă și să te refaci… Ionuț Radu are o problemă și e destul de clar lucrul ăsta, foarte bine, asta e, avem altul”.

FOTO. România - Suedia 0-1, partidă în care Stanciu a jucat 69 de minute.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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România va întâlni Polonia pe 14 noiembrie, pe Arena Națională, și Bosnia-Herțegovina pe 17 noiembrie, la Zenica. Ambele meciuri încep la 21:45.

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