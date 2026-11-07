„M-am făcut de râs” VIDEO. Gigi Becali, reacție categorică după eșecul cu Corvinul: „O să iau șase jucători din străinătate”

Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a avut o reacție categorică după eșecul 0-1 cu Corvinul Hunedoara.

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Pentru roș-albaștri a fost a doua înfrângere consecutivă în Superliga. Etapa trecută, formația antrenată de Laurențiu Reghecampf a fost învinsă tot cu 0-1, pe terenul celor de la U Cluj.

FCSB - CORVINUL 0-1 . Gigi Becali: „O să iau șase jucători din străinătate ”

Pentru a doua oară în acest sezon, patronul de la FCSB a asistat la un meci al echipei sale, însă a plecat dezamăgit în minutul 88 al partidei de pe Arena Națională.

Becali s-a declarat extrem de nemulțumit de jocul prestat de roș-albaștri și a avut reproșuri inclusiv la adresa lui Laurențiu Reghecampf și a lui Mihai Stoica.

Oficialul a anunțat, de asemenea, că urmează schimbări masive în lot.

„Nu avem valoare, singurul jucător valoros e Drăguș. Nu mi-am dat seama că echipa asta o ținea, probabil, Olaru sau Bîrligea. Nu-mi pare rău că i-am dat. Trebuiau să fie dați, am luat bani.

M-am convins că n-avem oameni care să aducă jucători. Urmează să mă ocup personal sau să angajez oameni. Ce pretenții să ai, când nu o bați pe Corvinul acasă?

După ce am văzut cu Rapid, am zis că mai iau doar trei jucători. Acum iau șase. Români nu ai pe cine să aduci, doar străini.

Am ce să-i reproșez și lui Reghe, că nu joacă nimic echipa. Nu avem nicio noimă” a declarat Becali.

Gigi Becali: „ M-am făcut de râs”

Patronul de la FCSB a fost întrebat și ce l-a făcut să revină la stadion:

„Am zis că e meci mai ușor, n-am nicio problemă, dar uite că am plecat rușinat acasă. M-am făcut de râs. Măcar dacă rămânem la punctajul ăla de 8-9 puncte, adică patru înjumătățite, să intrăm în play-off.

Nu mă interesează că s-au încurcat Dinamo și Rapid. Dacă te bate Corvinul acasă, înseamnă că ești de locul 12. De unde play-off?”, a concluzionat Becali.

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