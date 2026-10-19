L-a omis intenționat? Jucătorul pe care Reghe l-a evitat la interviul de după meci:  „Ca să nu zică ce-ar fi vrut să zică”

FC VOLUNTARI - FCSB 1-2. Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a evitat să pronunțe numele lui Ofri Arad (28 de ani) la flash-interviul de la finalul meciului.

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Mijlocașul israelian a fost introdus la pauză în locul căpitanului Karlo Muhar (30 de ani), care primise un cartonaș galben în minutul 29.

FC VOLUNTARI - FCSB 1-2 . Laurențiu Reghecampf a evitat să pronunțe numele lui Ofri Arad la interviul de după meci

La flash-interviul de la finalul partidei, antrenorul celor de la FCSB a început să enumere numele jucătorilor trimiși în teren pe parcursul meciului și care s-au descurcat bine, însă l-a omis pe Ofri Arad.

„Cred că am avut o primă repriză mai bună. Am avut și câteva situații în care trebuia să marcăm. Am avut o singură situație în care nu ne-am coordonat cum trebuie, iar cei de la Voluntari au avut o ocazie pe o minge lungă, o situație foarte ușoară din punctul meu de vedere.

Încă suferim în anumite momente, e și presiunea rezultatului. Îi vreau mai bine și din punct de vedere fizic.

Jucătorii care au intrat au schimbat jocul. Joao Paulo a fost bine, Dennis (n.r. Politic) - vreau mult mai mult de la el, pentru că are calitatea necesară, iar Stoian din nou a fost decisiv.

În general, sunt mulțumit. Era foarte important pentru noi să câștigăm și vom avea 3-4 zile să pregătim următorul meci”, a declarat Laurențiu Reghecampf la Prima Sport.

Basarab Panduru: „Ca să nu zică ce-ar fi vrut să zică”

Fostul internațional este convins că antrenorul FCSB a evitat intenționat să rostească numele lui Ofri Arad pentru a nu-l critica:

„[L-a omis] ca să nu zică ce-ar fi vrut să zică. Nu poți să zici nimic bine (n.r. despre Arad)”.

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