Coelho nu se hazardează Prima reacție după ce U Craiova a urcat pe primul loc în Superliga: „Nu este atât de important acum” +7 foto
Filipe Coelho/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Coelho nu se hazardează Prima reacție după ce U Craiova a urcat pe primul loc în Superliga: „Nu este atât de important acum”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 21:52
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 22:11
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Campioana României a terminat turul sezonului regulat din Superliga, cu 33 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un golaveraj mai bun, însă Coelho nu se hazardează.

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CFR CLUJ - U CRAIOVA 0-0. Filipe Coelho: „Nu e atât de importantă poziţia acum

„Toată lumea a putut vedea că am jucat să câştigăm. Adversarul s-a apărat jos, nu am avut foarte multe ocazii, dar cred că am controlat meciul.

Este un punct în plus, atât. Nu e atât de importantă poziţia acum, luptăm pentru fiecare punct, acesta e obiectivul nostru. Faţă de sezonul trecut, cred că avem patru puncte în plus.

Trebuie să ne vedem de treabă, nu e suficient ce am făcut până acum. Ne oprim un pic, a fost un program încărcat. A fost un moment dificil astăzi pentru noi, ca grup”, a declarat Coelho la Digi Sport.

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CFR Cluj - U Craiova FOTO Sportpictures (3).jpg

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Pentru U Craiova urmează două săptămâni de pauză cauzată de meciurile echipei naționale.

Ulterior, oltenii o vor întâlni pe UTA Arad, într-un meci programat pe 22 noiembrie, iar patru zile mai târziu se vor deplasa în Anglia pentru confruntarea cu Brighton. Apoi vin două meciuri cu Dinamo, în Superliga și-n Cupa României, ambele în Bănie.

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