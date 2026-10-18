„Ne-a fost tare frică” Ioan Ovidiu Sabău și-a pus la zid jucătorii după eșecul cu U Craiova: „Trebuie să aibă și ei un pic de orgoliu”
Foto: Sport Pictures
Superliga

„Ne-a fost tare frică” Ioan Ovidiu Sabău și-a pus la zid jucătorii după eșecul cu U Craiova: „Trebuie să aibă și ei un pic de orgoliu”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 23:35
  • U Craiova - Farul 2-0. Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), antrenorul „marinarilor”, a reacționat după înfrângerea suferită de echipa sa în etapa #12 din Superliga.
  • Ce a declarat Ionuț Larie (39 de ani), căpitanul Farului, mai jos.
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Universitatea s-a impus pe teren propriu cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Elisor (16) și Romanchuk (87), și a ajuns la 5 victorii consecutive în campionat.

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U Craiova - Farul 2-0. Ioan Ovidiu Sabău: „S-a văzut frica de a juca”

Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat nemulțumit de evoluția jucătorilor săi la meciul din Bănie.

„Un adversar care, doar prezentându-se, ne-a provocat acea teamă. Un adversar superior nouă, care joacă în cupele europene, a câștigat campionatul. Cam așa am lăsat impresia, că ne-a fost tare frică.

Mai mulți dintre jucători, chiar cu experiență, au intrat într-o stare de criză, de soluții.

Nu mi-a plăcut deloc, sunt multe de spus. O să discutăm toată săptămâna ce avem de făcut.

Sunt mulți jucători care joacă mult sub nivelul lor, sper că realizează și fac ceva ca să arate mult mai bine.

Un chin. Nu s-au găsit soluții și pentru că adversarul a făcut presiune.

Noi am jucat bine și cu FCSB, și cu Dinamo, am ținut de minge, am jucat, ne-am mișcat foarte mult fără minge, am dat soluții permanent”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la Prima Sport.

Nu e normal să stea echipa în 12-13 jucători. Trebuie să aibă și ei un pic de orgoliu. Adică clubul face ceva pentru noi, ne plătește la zi. Suntem respectați. Avem și noi această obligație. Clubul trebuie să vadă că ne merităm banii. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor Farul

Antrenorul Farului a remarcat teama din jocul elevilor săi:

„Astăzi, practic, s-a văzut frica. Deci ăsta e cuvântul, frică, la foarte mulți jucători și, surprinzător, la mulți jucători care au experiență. S-a văzut frica de a juca.

Cei care au arătat de multe ori bine sunt convins că vor arăta în continuare bine și vor reacționa. Cei care au arătat slab până acum, ei trebuie să facă ceva să își revină.

Ăsta e adevărul. Le-am spus-o direct în vestiar. Tot îi lăudăm, tot îi încurajăm, le dăm încredere, dar ei, pe urmă, nu realizează la ce nivel joacă și cum sunt”.

Craiova e o echipă foarte bună, care ne-a dominat la toate capitolele, în prima parte. Prima repriză este o repriză care trebuie uitată cât mai repede, pentru că n-am făcut absolut nimic bine, nici defensiv, nici ofensiv. Cred că este cea mai slabă repriză din acest campionat, sau una dintre cele mai slabe. Ionuț Larie, căpitan Farul

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