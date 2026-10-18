Peluza celor de la UTA Arad a făcut un gest superb la adresa lui Marcel Coraș (67 de ani), fostul mare atacant al echipei, la meciul cu CFR Cluj, scor 1-0, din etapa #12 a Ligii 1.

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Fostul golgheter al Ligii 1 traversează momente dificile, aflându-se într-un centru de recuperare la Băile Felix, în urma accidentului vascular cerebral suferit în luna iunie a acestui an.

Suporterii de la UTA Arad au organizat o strângere de fonduri pentru Marcel Coraș

La duelul de duminică, ultrașii din peluza arădenilor au fost autorii unui gest superb pentru fostul fotbalist.

Aceștia au pregătit o strângere de fonduri organizată, pentru a putea susține procesul îndelungat de recuperare al lui Coraș.

„Astăzi, la meciul dintre UTA și CFR Cluj, membrii peluzei noastre vor organiza o strângere de fonduri cu urnele pentru a contribui la tratamentul de recuperare al lui Marcel Coraș”, au transmis reprezentanții galeriei, potrivit specialarad.ro.

Fostul atacant al naționalei a rămas cu sechele serioase în urma AVC-ului suferit, având dificultăți mari de comunicare și mobilitate.

Marcel Coraș: „Am avut câțiva colegi din națională care m-au ajutat”

„Am ajuns aici, în Băile Felix, datorită unui prieten pe care l-am cunoscut la spitalul din Timișoara. El a fost pacient aici și mi-a spus că mi-a spus că este cea mai performantă clinică de recuperare din țară.

Am ales să vin aici după ce am trecut prin trei clinici de recuperare fără niciun fel de randament. Sunt foarte mulțumit că mă aflu aici, sunt de o lună și ceva în acest centru (…) Mă simt aproape ca acasă, mă bucur că sunt aici.

Mă descurc financiar din surse proprii, dar am avut și câțiva colegi din echipa națională care m-au ajutat. Aș dori să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care m-au ajutat financiar, tuturor celor care m-au ajutat telefonic, susținându-mi moralul în perioada asta”, a spus recent Marcel Coraș.

Marcel Coraș, golgheterul Ligii 1

Ajuns la Sportul Studențesc în 1983, Marcel Coraș a avut un prim sezon de vis în tricoul echipei din Regie.

Atacantul originar din Arad a punctat de 18 ori în stagiunea 1983-1984 și a fost desemnat golghterul Ligii 1, trecându-și în cont o reușită mai mult decât Ionel Augustin (Dinamo) și Rodion Cămătaru (Universitatea Craiova).

În acea stagiune, „studenții” au reușit o clasare pe locul 4 în campionat, sub echipele galonate ale perioadei: Steaua, Dinamo și Universitatea Craiova.

Cinci sezoane mai târziu, Coraș a reușit cea mai bună performanță individuală: 32 de goluri marcate într-un sezon de Liga 1.

Evoluțiile sale l-au adus în vizorul echipei naționale și a fost desemnat drept cel mai bun fotbalist român de la EURO 1984.

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