Gest superb la UTA - CFR Suporterii arădeni, acțiune organizată pentru sprijinul fostului golgeter al Ligii 1 +6 foto
Marcel Coraș
Superliga

Gest superb la UTA - CFR Suporterii arădeni, acțiune organizată pentru sprijinul fostului golgeter al Ligii 1

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 23:13
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 09:02
  • Peluza celor de la UTA Arad a făcut un gest superb la adresa lui Marcel Coraș (67 de ani), fostul mare atacant al echipei, la meciul cu CFR Cluj, scor 1-0, din etapa #12 a Ligii 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul golgheter al Ligii 1 traversează momente dificile, aflându-se într-un centru de recuperare la Băile Felix, în urma accidentului vascular cerebral suferit în luna iunie a acestui an.

Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat” 
Citește și
Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat”
Citește mai mult
Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat” 

Suporterii de la UTA Arad au organizat o strângere de fonduri pentru Marcel Coraș

La duelul de duminică, ultrașii din peluza arădenilor au fost autorii unui gest superb pentru fostul fotbalist.

Aceștia au pregătit o strângere de fonduri organizată, pentru a putea susține procesul îndelungat de recuperare al lui Coraș.

„Astăzi, la meciul dintre UTA și CFR Cluj, membrii peluzei noastre vor organiza o strângere de fonduri cu urnele pentru a contribui la tratamentul de recuperare al lui Marcel Coraș”, au transmis reprezentanții galeriei, potrivit specialarad.ro.

Fostul atacant al naționalei a rămas cu sechele serioase în urma AVC-ului suferit, având dificultăți mari de comunicare și mobilitate.

Marcel Coraș: „Am avut câțiva colegi din națională care m-au ajutat”

„Am ajuns aici, în Băile Felix, datorită unui prieten pe care l-am cunoscut la spitalul din Timișoara. El a fost pacient aici și mi-a spus că mi-a spus că este cea mai performantă clinică de recuperare din țară.

Am ales să vin aici după ce am trecut prin trei clinici de recuperare fără niciun fel de randament. Sunt foarte mulțumit că mă aflu aici, sunt de o lună și ceva în acest centru (…) Mă simt aproape ca acasă, mă bucur că sunt aici.

Mă descurc financiar din surse proprii, dar am avut și câțiva colegi din echipa națională care m-au ajutat. Aș dori să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care m-au ajutat financiar, tuturor celor care m-au ajutat telefonic, susținându-mi moralul în perioada asta”, a spus recent Marcel Coraș.

Marcel Coraș, transformare fizică șocantă, la 4 luni după AVC (FOTO: captură TikTok @Auxologico President)
Marcel Coraș, transformare fizică șocantă, la 4 luni după AVC (FOTO: captură TikTok @Auxologico President)

Galerie foto (6 imagini)

Marcel Coraș, transformare fizică șocantă, la 4 luni după AVC (FOTO: captură TikTok @Auxologico President) Marcel Coraș, transformare fizică șocantă, la 4 luni după AVC (FOTO: captură TikTok @Auxologico President) Marcel Coraș, transformare fizică șocantă, la 4 luni după AVC (FOTO: captură TikTok @Auxologico President) Marcel Coraș, transformare fizică șocantă, la 4 luni după AVC (FOTO: captură TikTok @Auxologico President) Marcel Coraș, transformare fizică șocantă, la 4 luni după AVC (FOTO: captură TikTok @Auxologico President)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Marcel Coraș, golgheterul Ligii 1

Ajuns la Sportul Studențesc în 1983, Marcel Coraș a avut un prim sezon de vis în tricoul echipei din Regie.

Atacantul originar din Arad a punctat de 18 ori în stagiunea 1983-1984 și a fost desemnat golghterul Ligii 1, trecându-și în cont o reușită mai mult decât Ionel Augustin (Dinamo) și Rodion Cămătaru (Universitatea Craiova).

În acea stagiune, „studenții” au reușit o clasare pe locul 4 în campionat, sub echipele galonate ale perioadei: Steaua, Dinamo și Universitatea Craiova.

Cinci sezoane mai târziu, Coraș a reușit cea mai bună performanță individuală: 32 de goluri marcate într-un sezon de Liga 1.

Evoluțiile sale l-au adus în vizorul echipei naționale și a fost desemnat drept cel mai bun fotbalist român de la EURO 1984.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece
CFR Cluj suporteri uta arad ultrasi strangere de fonduri marcel coras
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:32
Dan Udrea De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza. Fotbalul e slab, dar vrea să fie fudul! Nu orele, ci calitatea e problema
Dan Udrea De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza. Fotbalul e slab, dar vrea să fie fudul! Nu orele, ci calitatea e problema
15:43
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
Revine Adrian Mutu? FRF, noi detalii despre viitorul selecționer al României U21: „Orice e posibil”
15:48
Vești bune pentru U Craiova Unul din cei mai importanți jucători ai lui Coelho, la un pas de revenire!
Vești bune pentru U Craiova Unul din cei mai importanți jucători ai lui Coelho, la un pas de revenire!
14:57
Olăroiu a răbufnit VIDEO. Ce l-a înfuriat pe antrenorul român, după ultimul meci al echipei sale: „Să nu se mai repete!”
Olăroiu a răbufnit VIDEO. Ce l-a înfuriat pe antrenorul român, după ultimul meci al echipei sale: „Să nu se mai repete!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Top stiri
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Stranieri
18.10
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
Citește mai mult
S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Superliga
18.10
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Citește mai mult
„Serios? Facem pe proștii?” Reghecampf, reacție dură când a fost întrebat despre Gigi Becali » Ce spune despre patronii din Superliga și din străinătate
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Stranieri
18.10
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
Citește mai mult
Ederson a respins cu greu Ianis Hagi, aproape de un gol spectaculos, după un șut de la 25 de metri
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
B365
18.10
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012
Citește mai mult
FOTO I Farmec ruginit, melancolie oxidată, Micul Paris văzut din Palatul Camerei de Comerț și Industrie București. Imagini fascinante din 2012

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 26 rapid 23 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share