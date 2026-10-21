„Să nu uite!” Ioan Varga, replică pentru Mihai Stoica: „Nu mi se pare corect. Îi transmit doar atât”

Ioan Varga, patronului clubului CFR Cluj, a fost deranjat de declarațiile lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, privind echipele din Superliga aflate în insolvență sau concordat preventiv.

CFR Cluj este una dintre echipele din Superliga aflate în insolvență, alături de Petrolul.

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În urmă cu câteva zile, Mihai Stoica a precizat că, în opinia sa, echipele aflate într-o astfel de situație nu ar trebui să aibă dreptul să joace în play-off.

Oficialul FCSB a făcut referire la regula care se va aplica în Liga 2 începând cu sezonul 2028/2029, potrivit căreia echipele de drept public nu vor mai putea participa în play-off.

Ioan Varga, răspuns pentru Mihai Stoica: „Și lui i se poate întâmpla mâine aceeași chestie”

Ioan Varga s-a declarat nemulțumit de afirmațiile lui Mihai Stoica, pe care însă îl consideră în continuare un prieten.

„Îmi e prieten Mihai Stoica și îl respect, dar nu mi se pare corect ceea ce declară. Și lui i se poate întâmpla mâine aceeași chestie cum ni s-a întâmplat și nouă. Sunt perioade și perioade în fotbal, sunt urcușuri și coborâșuri, cum bine știm.

Nu există numai miere în fotbal, sunt și momente mai grele: când ratezi o calificare, când pierzi un meci la scor mai mare, când nu poți face un transfer pe care ți-l dorești.

Toate fac parte din fotbal! Nu e normal ce a declarat și nu vreau să insist foarte mult pe declarațiile lui MM Stoica.

Îi transmit doar să nu uite niciodată acest lucru, că se poate întâmpla oricui din fotbal astfel de lucruri cum ni se întâmplă nouă acum la CFR Cluj”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

CFR Cluj se află pe locul 9 în campionat, cu 16 puncte acumulate după 12 etape. În ultimul meci jucat, ardelenii au fost învinși de UTA Arad cu scorul de 0-1.

Pentru echipa antrenată de Marius Șumudică urmează confruntarea de duminică cu Dinamo, liderul din Superliga, de la ora 19:00. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ce a declarat Mihai Stoica: „Cred că ar merge și în Liga 1 regula asta”

Făcând referire la regula care se va implementa în Liga 2 începând cu sezonul 2028/2029, Mihai Stoica a precizat:

„Cred că ar merge și în Liga 1 regula asta. Echipele care nu au licență europeană să nu aibă dreptul să joace în play-off. Sau cele care sunt în insolvență.

De regulă, echipele care nu sunt în insolvență sau în concordat preventiv obțin și licența europeană.

Nu e OK ca o echipă care are licență europeană să joace în play-out și una care e în insolvență și care n-o să obțină licența să fie în play-off”, a declarat oficialul FCSB la Prima Sport.

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