Steaua, lovită din plin! Anunț radical al lui Răzvan Burleanu: „Doar cluburile de drept privat mai pot participa în play-off”. Când intră în vigoare modificarea

FRF, printr-o decizie a Comitetului Executiv, în ședința desfășurată miercuri, a decis că începând cu sezonul 2028/2029 echipele de drept public nu vor mai putea participa în play-off-ul din Liga 2.

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În această stagiune de Liga 2, 11 din cele 22 de echipe participante nu au drept de promovare în Superliga, din cauza formei de organizare.

Fără cluburi de drept public în play-off -ul din Liga 2 începând cu sezonul 2028/2029

Într-o conferință de presă susținută la Mogoșoaia, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a dezvăluit că legea a fost votată în unanimitate, după ce 16 cluburi au fost de acord cu această propunere.

Conform surselor GOLAZO.ro, Steaua s-a opus. „Militarii” încearcă de ani buni să obțină dreptul de promovare, însă nu poate face acest lucru, deoarece este un club de drept public, finanțat de Ministerul Apărării Naționale.

„După mai multe dezbateri la nivelul Comitetului Executiv, dar și ca urmare a unui proces de consultare cu cluburile din liga secundă, astăzi am reușit să luăm o decizie în unanimitate.

Din sezonul 2028/2029, doar cluburile de drept privat vor mai putea evolua în play-off-ul ligii a doua dacă se păstrează actualul cadru legislativ.

Considerăm că participarea în play-off-ul ligii a doua a echipelor de drept public, care implicit nu au drept de promovare prin imposibilitatea lor de afiliere lor la LPF, reprezintă un aspect care ar putea influența integritatea competiției.

Play-off-ul ligii a doua reprezintă acea fază a competiției care desemnează echipele care promovează direct în Liga 1 și echipele care merg la baraj.

16 cluburi din Liga 2 au susținut această modificare. Un singur club a votat împotrivă. Diferența este făcută de cluburi care s-au abținut.

Decizia a fost aprobată în unanimitate. Ea se va implementa din sezonul 2028/2029 tocmai a avea o predictibilitate și pentru a oferi o asemenea perspectivă cluburilor participante”, a declarat Răzvan Burleanu.

Lista celor 11 echipe care n-au drept de promovare în Superliga

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

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