„Nu au cum să nu fie în play-off”  Mihai Stoica cere introducerea regulii din Liga 2 și în Superliga: „Cred că ar merge”
Mihai Stoica
Superliga

„Nu au cum să nu fie în play-off” Mihai Stoica cere introducerea regulii din Liga 2 și în Superliga: „Cred că ar merge”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 20:37
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 20:59
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a precizat ce echipe nu au cum să lipsească din play-off în acest sezon, în opinia sa.
  • Oficialul consideră că o regulă care va fi aplicată în Liga 2 începând cu sezonul 2028/2029 ar trebui să fie introdusă și în Superliga.
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Mihai Stoica spune că Dinamo, Rapid, U Craiova și U Cluj vor fi prezente cu siguranță în play-off, iar pe Petrolul, ocupanta locului 4, o exclude din cauza problemelor financiare.

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Mihai Stoica: „Nu au cum să nu fie în primele 6”

Oficialul FCSB a mai adăugat că și UTA Arad și Corvinul au șanse să prindă play-off-ul în Superliga.

„De ce nu? Și Corvinul poate să fie luată în calcul, și Botoșani, oricine poate să fie. Eu cred că Dinamo, Craiova, Rapid și U Cluj nu au cum să nu fie în primele 6. E surprinzător, dar eu iau în calcul valoarea lotului și a finanțărilor.

Mă gândesc la Petrolul și știu că are probleme financiare foarte mari. UTA și CFR Cluj au și ele probleme. OK, ai voie să joci în play-off, nu prea e în regulă, dar ai voie”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

În afară de Dinamo, Rapid și Craiova, eu văd și FCSB în play-off, datorită valorii individuale a jucătorilor. Acum, ce se va întâmpla acolo vom vedea. Eu când se întâmplă ceva la FCSB îmi iau floricelele și stau liniștit pe margine, că e ceva de văzut acolo. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, pentru fanatik.ro

La finalul lunii august, FRF a anunțat că, începând cu sezonul 2028/2029, echipele de drept public nu vor mai putea participa în play-off-ul din Liga 2.

Mihai Stoica crede că această regulă ar trebui introdusă și în prima divizie din România:

Cred că ar merge și în Liga 1 regula asta. Echipele care nu au licență europeană să nu aibă dreptul să joace în play-off. Sau cele care sunt în insolvență.

De regulă, echipele care nu sunt în insolvență sau în concordat preventiv obțin și licența europeană.

Nu e OK ca o echipă care are licență europeană să joace în play-out și una care e în insolvență și care n-o să obțină licența să fie în play-off”.

Clasamentul în Superliga

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo1229
2Rapid1227
3U Craiova1123
4Petrolul1220
5U Cluj1118
6Farul1117
7Corvinul1216
8CFR Cluj1216
9UTA Arad1215
10FCSB1115
11FC Botoșani1214
12Sepsi1214
13Oțelul Galați1211
14FC Argeș1111
15FC Voluntari118
16Csikszereda122

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