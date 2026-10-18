„Nu au cum să nu fie în play-off”  Mihai Stoica cere introducerea regulii din Liga 2 și în Superliga: „Cred că ar merge”

- Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a precizat ce echipe nu au cum să lipsească din play-off în acest sezon, în opinia sa.
- Oficialul consideră că o regulă care va fi aplicată în Liga 2 începând cu sezonul 2028/2029 ar trebui să fie introdusă și în Superliga.
Mihai Stoica spune că Dinamo, Rapid, U Craiova și U Cluj vor fi prezente cu siguranță în play-off, iar pe Petrolul, ocupanta locului 4, o exclude din cauza problemelor financiare.
Mihai Stoica: „Nu au cum să nu fie în primele 6”
Oficialul FCSB a mai adăugat că și UTA Arad și Corvinul au șanse să prindă play-off-ul în Superliga.
„De ce nu? Și Corvinul poate să fie luată în calcul, și Botoșani, oricine poate să fie. Eu cred că Dinamo, Craiova, Rapid și U Cluj nu au cum să nu fie în primele 6. E surprinzător, dar eu iau în calcul valoarea lotului și a finanțărilor.
Mă gândesc la Petrolul și știu că are probleme financiare foarte mari. UTA și CFR Cluj au și ele probleme. OK, ai voie să joci în play-off, nu prea e în regulă, dar ai voie”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.
În afară de Dinamo, Rapid și Craiova, eu văd și FCSB în play-off, datorită valorii individuale a jucătorilor. Acum, ce se va întâmpla acolo vom vedea. Eu când se întâmplă ceva la FCSB îmi iau floricelele și stau liniștit pe margine, că e ceva de văzut acolo. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, pentru fanatik.ro
La finalul lunii august, FRF a anunțat că, începând cu sezonul 2028/2029, echipele de drept public nu vor mai putea participa în play-off-ul din Liga 2.
Mihai Stoica crede că această regulă ar trebui introdusă și în prima divizie din România:
„Cred că ar merge și în Liga 1 regula asta. Echipele care nu au licență europeană să nu aibă dreptul să joace în play-off. Sau cele care sunt în insolvență.
De regulă, echipele care nu sunt în insolvență sau în concordat preventiv obțin și licența europeană.
Nu e OK ca o echipă care are licență europeană să joace în play-out și una care e în insolvență și care n-o să obțină licența să fie în play-off”.
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|12
|29
|2
|Rapid
|12
|27
|3
|U Craiova
|11
|23
|4
|Petrolul
|12
|20
|5
|U Cluj
|11
|18
|6
|Farul
|11
|17
|7
|Corvinul
|12
|16
|8
|CFR Cluj
|12
|16
|9
|UTA Arad
|12
|15
|10
|FCSB
|11
|15
|11
|FC Botoșani
|12
|14
|12
|Sepsi
|12
|14
|13
|Oțelul Galați
|12
|11
|14
|FC Argeș
|11
|11
|15
|FC Voluntari
|11
|8
|16
|Csikszereda
|12
|2