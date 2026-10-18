„Nu au cum să nu fie în play-off”  Mihai Stoica cere introducerea regulii din Liga 2 și în Superliga: „Cred că ar merge”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a precizat ce echipe nu au cum să lipsească din play-off în acest sezon, în opinia sa.

Oficialul consideră că o regulă care va fi aplicată în Liga 2 începând cu sezonul 2028/2029 ar trebui să fie introdusă și în Superliga.

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Mihai Stoica spune că Dinamo, Rapid, U Craiova și U Cluj vor fi prezente cu siguranță în play-off, iar pe Petrolul, ocupanta locului 4, o exclude din cauza problemelor financiare.

Mihai Stoica: „Nu au cum să nu fie în primele 6”

Oficialul FCSB a mai adăugat că și UTA Arad și Corvinul au șanse să prindă play-off-ul în Superliga.

„De ce nu? Și Corvinul poate să fie luată în calcul, și Botoșani, oricine poate să fie. Eu cred că Dinamo, Craiova, Rapid și U Cluj nu au cum să nu fie în primele 6. E surprinzător, dar eu iau în calcul valoarea lotului și a finanțărilor.

Mă gândesc la Petrolul și știu că are probleme financiare foarte mari. UTA și CFR Cluj au și ele probleme. OK, ai voie să joci în play-off, nu prea e în regulă, dar ai voie”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

În afară de Dinamo, Rapid și Craiova, eu văd și FCSB în play-off, datorită valorii individuale a jucătorilor. Acum, ce se va întâmpla acolo vom vedea. Eu când se întâmplă ceva la FCSB îmi iau floricelele și stau liniștit pe margine, că e ceva de văzut acolo. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, pentru fanatik.ro

La finalul lunii august, FRF a anunțat că, începând cu sezonul 2028/2029, echipele de drept public nu vor mai putea participa în play-off-ul din Liga 2.

Mihai Stoica crede că această regulă ar trebui introdusă și în prima divizie din România:

„Cred că ar merge și în Liga 1 regula asta. Echipele care nu au licență europeană să nu aibă dreptul să joace în play-off. Sau cele care sunt în insolvență.

De regulă, echipele care nu sunt în insolvență sau în concordat preventiv obțin și licența europeană.

Nu e OK ca o echipă care are licență europeană să joace în play-out și una care e în insolvență și care n-o să obțină licența să fie în play-off”.

Clasamentul în Superliga

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 12 29 2 Rapid 12 27 3 U Craiova 11 23 4 Petrolul 12 20 5 U Cluj 11 18 6 Farul 11 17 7 Corvinul 12 16 8 CFR Cluj 12 16 9 UTA Arad 12 15 10 FCSB 11 15 11 FC Botoșani 12 14 12 Sepsi 12 14 13 Oțelul Galați 12 11 14 FC Argeș 11 11 15 FC Voluntari 11 8 16 Csikszereda 12 2

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