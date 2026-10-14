8 minute într-o lună  Starul de la Real Madrid care a „dispărut” în mandatul lui Mourinho 

Bernardo Silva (32 de ani), evoluează tot mai puțin sub conducerea lui Jose Mourinho (63 de ani) la Real Madrid.

Starul portughez transferat de la Manchester City a evoluat doar 8 minute în ultima lună. Care sunt planurile lui „The Special One”, mai jos.

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Bernardo Silva a ajuns pe „Santiago Bernabeu” în această vară, după 9 ani petrecuți la Manchester City.

Portughezul a fost dorit de Real Madrid pentru abilitățile sale de a conduce jocul, dar încă nu și-a făcut loc în primul 11 al „galacticilor”.

Bernardo Silva, 8 minute jucate pentru Real Madrid în ultima lună

Deși a fost criticat de Jose Mourinho pentru condiția sa fizică, Bernardo Silva a fost titular în primele două etape din La Liga, cu Espanyol (2-1) și Real Sociedad (4-1).

În runda a treia, cu Malaga (4-0), portughezul a fost lăsat de Mourinho pe banca de rezerve. A avut, totuși, 13 minute în acel meci.

Ultima partidă în care Silva a fost titular este cu Rayo Vallecano (4-1), de pe 12 septembrie. De atunci, jucătorul venit de la Manchester City a evoluat doar 8 minute!

A jucat în derby-ul cu Atletico Madrid (1-2), de pe 20 septembrie, din etapa #7 din La Liga, atunci când a oferit și o pasă de gol. A fost exclus din lot la partidele cu Elche (3-2) și Villarreal (1-0).

22 de milioane de euro este cota de piață a lui Bernardo Silva, conform Transfermarkt

Nici la naționala Portugaliei Bernardo Silva nu a fost utilizat mai mult. În meciurile din Liga Națiunilor disputate recent, acesta a jucat doar 11 minute în total în „dubla” cu Norvegia.

A fost rezervă neutilizată în duelurile cu Danemarca (4-2) și Țara Galilor (1-0).

Nu a jucat pentru Real Madrid nici în Liga Campionilor, împotriva Interului lui Cristi Chivu (2-1), în prima etapă. Nu se știe încă dacă va evolua cu AS Roma astăzi, în aceeași competiție.

Mourinho continuă să conteze pe Bernardo

Bernardo Silva a fost considerat de Jose Mourinho ca fiind o variantă pentru mijlocul terenului, alături de Valverde, într-un sistem cu doi mijlocași centrali.

Această variantă nu a dat însă roade, iar o altă posibilitate este ca „The Special One” să-i ofere un rol mai ofensiv portughezului.

Cu toate acestea, Mourinho are încredere că Bernardo Silva poate reveni la nivelul așteptat, conform marca.com.

În zona ofensivă, portughezul are o misiune dificilă, deoarece Diomande a devenit prima opțiune în cazul în care Vinicius nu este disponibil.

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