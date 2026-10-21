Fraudă de 445 de milioane de euro! Omul de la care Dan Șucu a luat Genoa și-a recunoscut vinovăția: „Știam că ceea ce fac este greșit”

Josh Wander (45 de ani), fostul proprietar al clubului Genoa, a pledat vinovat pentru fraudă în Statele Unite.

Omul de afaceri american a acceptat să returneze aproximativ 445 de milioane de euro și riscă până la 40 de ani de închisoare.

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Wander este cofondatorul fondului de investiții 777 Partners, care a controlat Genoa între 2021 și 2024, înainte ca Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, să preia clubul italian.

Josh Wander, fostul proprietar al lui Genoa, a recunoscut frauda de aproximativ 445 de milioane de euro

Decizia vine la un an după ce Wander fusese pus sub acuzare de autoritățile americane.

Joi, 15 octombrie, Josh Wander și-a recunoscut vinovăția în fața instanței, după ce a fost acuzat că a obținut bani prin înșelăciune și că a fraudat investitori prin operațiuni cu valori mobiliare, conform apnews.com.

Anchetatorii americani susțin că fostul conducător al 777 Partners a obținut sute de milioane de dolari de la investitori și creditori folosind documente falsificate.

În 2021 și 2022, Wander a prezentat informații care exagerau valoarea activelor companiei sale pentru a obține împrumuturi.

„În momentul în care am făcut aceste lucruri, știam că ceea ce fac este greșit și îmi pare profund rău pentru comportamentul meu” , i-a spus Wander judecătorului.

Josh Wander (stânga), după preluarea clubului de către 777 Partners Foto: Imago

Potrivit procurorilor, acesta a folosit inclusiv bunuri pe care firma nu le deținea drept garanție pentru finanțări. De asemenea, ar fi prezentat aceleași active drept garanție pentru mai multe împrumuturi și ar fi falsificat extrase bancare.

Omul de afaceri a acceptat să restituie 500 de milioane de dolari (aproximativ 445 de milioane de euro) investitorilor păgubiți.

40 de ani de închisoare riscă Josh Wander pentru cele două infracțiuni, fiecare pedepsită cu până la 20 de ani. Sentința va fi pronunțată pe 1 martie 2027, iar până atunci americanul va rămâne în libertate pe cauțiune

Cum a ajuns Genoa de la Josh Wander la Dan Șucu

Fondul 777 Partners a cumpărat Genoa în 2021, într-o perioadă în care compania americană investea în mai multe cluburi de fotbal din Europa și America de Sud.

Pe lângă Genoa, grupul a deținut participații la Standard Liège, Hertha Berlin și Vasco da Gama. A încercat și să cumpere Everton, însă tranzacția a eșuat în 2024.

Problemele financiare ale 777 Partners au afectat și clubul italian, iar creditorul american A-Cap a ajuns să aibă un rol important în administrarea situației financiare.

În decembrie 2024, Dan Șucu a preluat 77% din acțiunile lui Genoa, printr-o operațiune de majorare a capitalului.

45 de milioane de euro a investit Dan Șucu pentru a deveni acționar majoritar la Genoa, club din Serie A

A-Cap a contestat însă în instanță legalitatea operațiunii, susținând că majorarea de capital a încălcat drepturile pe care compania le avea în calitate de acționar și creditor.

Din acest motiv, preluarea lui Genoa a fost urmată de un proces în Italia.

Dan Șucu a câștigat procesul privind preluarea clubului Genoa

Între timp, Dan Șucu a câștigat procesul privind preluarea clubului Genoa.

Pe 23 iunie 2026, Tribunalul din Genova a respins acțiunea formulată de A-Cap împotriva majorării de capital prin care omul de afaceri român devenise acționar majoritar.

A-Cap încă deține 23% din acțiunile clubului Genoa. Acestea au fost însă blocate de instanță din cauza unei datorii către clubul italian și se află în prezent sub administrare judiciară.

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