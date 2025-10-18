Dan Șucu este proprietar de aproape un an la Genoa, dar tribunalul civil genovez va lua o hotărâre definitivă în dosarul preluării clubului de-abia în februarie 2026.

Americanul Josh Wander, deținătorul fondului de investiții 777 Partners, care i-a vândut gruparea rossoblu lui Șucu, a fost reținut de FBI pentru o fraudă de jumătate de miliard.

Josh Wander, proprietar al fondului american de investiții 777 Partners, a deținut Genoa între 2021 și 2024.

Mai conduce trei cluburi de fotbal, Standard Liege, Hertha Berlin și Vasco da Gama.

Decizia definitivă în cazul preluării clubului Genoa de către Șucu, în februarie 2026

În decembrie 2024, Dan Șucu a devenit noul patron la Genoa, după ce a achiziționat 77% din acțiuni cu 45 de milioane de euro.

Un singur oficial important a rămas în funcție și cu Wander, și cu Șucu.

Spaniolul Andres Blazquez a fost și încă este CEO pe „Luigi Ferraris”.

Totuși, A-Cap, creditorii lui Wander și 777 Partners, contestă încă preluarea „Grifonului” de către Șucu, făcând plângere.

Blazquez (dreapta), alături de Josh Wander, după preluarea clubului de către 777 Partners Foto: Imago

Americanii au cerut în justiție anularea rezoluției majorării de capital cu excluderea dreptului de opțiune al acționarului, procedură care i-a deschis calea lui Șucu către achiziționarea grupării rossoblu.

O hotărâre definitivă e așteptată în acest caz pe 25 februarie 2026. Dar tribunalul genovez a respins deja de două ori acțiunea A-Cap.

Arestat în SUA pentru conspirație și fraudă de jumătate de miliard

Până atunci, Wander tocmai a fost arestat în Statele Unite. FBI a anunțat că omul de afaceri american a fost pus sub acuzare pentru conspirație și fraudă.

Și-ar fi înșelat investitorii cu o jumătate de miliard de dolari, echivalentul a 429 de milioane de euro, scrie L’Equipe.

În același timp, acesta le-ar fi cerut angajaților să îmbunătățească artificial situația financiară a companiei cu sediul la Miami modificând extrasele de cont bancar.

„Scopul era să demonstreze existența milioanelor pe care 777 Partners nu le avea”, explică FBI.

Inculpații au creat iluzia de stabilitate care nu era altceva decât un castel de cărți vechi de ani de zile. Au deturnat fonduri și au lăsat investitorii să plătească prețul Ricky Patel, agent la Departamentul american de Securitate Internă

FBI susține că Damien Alfalla, director financiar și cofondator 777 Partners, a pledat vinovat pentru fraudă.

