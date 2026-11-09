Au pus tunurile pe arbitru FOTO. Levadiakos cere explicații după fazele controversate din meciul cu AEK. Charalambous a răbufnit

Clubul Levadiakos a cerut explicații după erorile de arbitraj din meciul cu AEK Atena, pierdut duminică cu scorul de 1-2.

Antrenorul Elias Charalambous (46 de ani) a răbufnit la conferința de presă, susținând că echipa sa a fost defavorizată prin deciziile arbitrului.

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AEK Atena s-a impus în duelul cu Levadiakos, partidă în care Răzvan Marin a fost eliminat direct, în minutul 80, iar Alexandru Pantea a oferit o pasă decisivă la golul lui Cobnan.

Levadiakos cere explicații după arbitrajul din meciul cu AEK Atena

Atât clubul Levadiakos, cât și antrenorul Elias Charalambous au criticat arbitrajul și au cerut explicații din partea celor responsabili.

Printre nemulțumirile oaspeților se numără decizia arbitrului Dimitrios Moschou de a acorda fault în favoarea celor de la AEK, în minutul 28, deși doi jucători ai gazdelor s-au ciocnit reciproc.

În plus, Levadiakos a cerut un fault în atac după ce Răzvan Marin l-a lovit cu piciorul în cap pe Adrian Șut, însă arbitrul a acordat penalty pentru AEK Atena, transformat ulterior de Jovic.

După toate fazele controversate din acest meci, clubul Levadiakos a transmis un comunicat în care a cerut explicații pentru deciziile arbitrului.

„Levadiakos așteaptă cu interes reacția celor responsabili cu privire la arbitrajul de astăzi (n.r. - de duminică) din meciul cu AEK.

Ciocnirea a doi jucători de la AEK a fost dictată drept fault, oprind astfel un atac periculos al celor de la Levadiakos.

Intervenția absolut curată a lui Kornezos a fost sancționată cu penalty, decizie pe care arbitrul Moschou a fost nevoit să o anuleze abia după intervenția sistemului VAR”, a transmis Levadiakos pe Facebook.

Elias Charalambous: „Meciurile ar trebui arbitrate în aceeași măsură”

La conferința de presă de la finalul meciului, antreorul Elias Charalambous a criticat dur prestația arbitrului Dimitrios Moschou.

„Felicitări lui AEK. Felicitări și jucătorilor mei pentru efort. Știam că AEK va începe în forță, ne-am apărat excelent, am marcat un gol frumos trecând la conducere și apoi eram conștienți că vom fi supuși unei presiuni.

Penalty-ul primit de AEK a fost acordat foarte ușor. Arbitrului i-au trebuit șapte minute ca să ia o decizie. Pentru mine este fault în atac, iar dacă mingea lovește mâna, este vorba de mâna de sprijin.

Apoi, imediat după, am primit al doilea gol și ne-am asumat riscuri. Noi am avut un penalty clar, la care arbitrul nici măcar nu a mers la VAR să revadă faza. Este un fault evident în careu.

Nu spun că victoria lui AEK este nedreaptă, dar au existat greșeli grave. Respect AEK, este o echipă extraordinară, a făcut un meci fantastic cu Real Madrid (2-3 în Liga Campionilor), care ne-a făcut mândri. Dar astăzi, arbitrajul nu a fost echitabil”, a declarat Charalambous, conform gazzetta.gr.

Dacă voi ați văzut și trebuia să meargă la VAR, atunci este greșeala arbitrului. A fost o evoluție bună din partea noastră, echipa este în creștere. Ne dorim să adunăm puncte și astăzi am fi putut obține ceva. Având în vedere câte ocazii ne-am creat, a fost de-a dreptul neobișnuit că nu am marcat. Elias Charalambous, antrenor Levadiakos

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