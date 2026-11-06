I-a văzut punctul slab de pe bancă Mendy, eroul lui FC Argeș, a explicat cum l-a făcut pe Stoinov să greșească la golul care a decis partida cu Dinamo

FC ARGEȘ - DINAMO 2-1. Mamadou Mendy (28 de ani), eroul piteștenilor, a dezvăluit cum l-a păcălit pe Nikita Stoinov (21 de ani) la golul care a decis partida.

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Atacantul senegalez a fost introdus în minutul 77, în locul lui Ricardo Matos.

Acesta a explicat că nu a stat degeaba pe bancă, ci a analizat constant mișcările lui Stoinov din teren.

FC ARGEȘ - DINAMO 2-1 . Mamadou Mendy: „Eram pe bancă și am fost foarte atent la el”

„Eram pe bancă și l-am urmărit foarte atent. Am văzut că-i place să dribleze. M-am concentrat să-i dau impresia că nu-l atac, apoi am făcut-o.

A încercat să dribleze, eu l-am dezechilibrat și i-am luat mingea, apoi a căzut, iar eu am marcat”, a declarat Mamadou Mendy la Prima Sport.

Pentru piteșteni victoria cu Dinamo a reprezentat primul succes din 9 august încoace, când se impuneau, scor 1-0 pe terenul celor de la U Craiova.

În ceea ce-l privește pe Mendy, acesta s-a aflat la doar a 6-a partidă jucată în tricoul formației din Trivale, după transferul din această vară.

VIDEO. Golul marcat de Mendy în FC Argeș - Dinamo 2-1

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