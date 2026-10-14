Avertisment pentru prim-ministru! Ce i-a transmis cel care supervizează „cazul Manchester City”. Ce a sugerat premierul
Manchester City, liderii din Emirate ai clubului englez și prim-ministrul britanic Andy Burnham. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionate

Avertisment pentru prim-ministru! Ce i-a transmis cel care supervizează „cazul Manchester City”. Ce a sugerat premierul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 17:37
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 17:37
  • David Kogan, liderul autorității independente de reglementare a fotbalului englez, i-a spus clar prim-ministrului britanic Andy Burnham ce se va întâmpla dacă va încerca să intervină în „dosarul Manchester City”. 
  • Burnham, fost primar al orașului Manchester, a sugerat că investițiile Emiratelor Arabe Unite la club și în regiune sunt prea importante pentru a nu se ține cont de ele la decizia asupra lui City.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Manchester City este într-o situație tot mai dificilă în Premier League și în Anglia.

„Cel mai mare scandal din istorie” Jose Mourinho, măcinat de „cazul Negreira”. Îl compară cu dosarul care a devastat Serie A
Citește și
„Cel mai mare scandal din istorie” Jose Mourinho, măcinat de „cazul Negreira”. Îl compară cu dosarul care a devastat Serie A
Citește mai mult
„Cel mai mare scandal din istorie” Jose Mourinho, măcinat de „cazul Negreira”. Îl compară cu dosarul care a devastat Serie A

Manchester City riscă retrogradarea

Comisia independentă care anchetează dosarul său în perioada 2009-2018 a ajuns la concluzia că, în acest caz, clubul „cetățenilor” a încălcat grav regulile fair-play-ului financiar și e vinovat în 114 din cele 115 capete de acuzare îndreptate împotriva sa.

Șeicul miliardar Mansour Al-Nahyan (stânga), vicepreședintele și vicepremierul Emiratelor Arabe Unite, este patronul lui Manchester City din 2008. Lângă el, Khaldoon Al-Mubarak, președintele lui City. Foto: Imago Șeicul miliardar Mansour Al-Nahyan (stânga), vicepreședintele și vicepremierul Emiratelor Arabe Unite, este patronul lui Manchester City din 2008. Lângă el, Khaldoon Al-Mubarak, președintele lui City. Foto: Imago
Șeicul miliardar Mansour Al-Nahyan (stânga), vicepreședintele și vicepremierul Emiratelor Arabe Unite, este patronul lui Manchester City din 2008. Lângă el, Khaldoon Al-Mubarak, președintele lui City. Foto: Imago

City riscă o amendă uriașă, de zeci de milioane, și multe puncte penalizare. Chiar retrogradarea din elita Angliei, în cel mai rău caz.

Îngrijorarea premierului britanic Burnham legată de „cazul City”

Andy Burnham, premierul britanic din iulie 2026 (și președinte al partidului laburist), primar al orașului Manchester între 2017 și 2026, afirma la începutul lui octombrie în presa locală că e „îngrijorat” de această perspectivă.

Andy Burnham, șeful Guvernului britanic, la Londra, în fața clădirii biroului său din 10 Downing Street Foto: Imago Andy Burnham, șeful Guvernului britanic, la Londra, în fața clădirii biroului său din 10 Downing Street Foto: Imago
Andy Burnham, șeful Guvernului britanic, la Londra, în fața clădirii biroului său din 10 Downing Street Foto: Imago

Sugera că trebuie să se țină cont de investițiile Emiratelor Arabe Unite nu doar la club, ci și în regiune, atunci când se va lua hotărârea definitivă în „dosarul City”.

Pentru că EAU ar putea vinde gruparea și reduce investițiile din Marea Britanie la o decizie radicală, de exemplu, retrogradarea echipei din Premier League!

Ce i s-a transmis prim-ministrului: „Îmi dau demisia”

David Kogan, liderul noii autorități independente de reglementare a fotbalului (IFR), care supervizează și „cazul City”, a lansat un avertisment pentru Burnham și întreaga clasă politică: nu interveniți pentru a proteja Manchester City!

„Permiteți-mi să fiu foarte, foarte clar în această privință. Știți că legislația inițială introdusă de guvernul conservator conținea o referință de care trebuie să ținem cont în anumite relații comerciale britanice. Aceasta a fost eliminată din legislație”, a afirmat Kogan, potrivit cotidianului Manchester Evening News.

„Acest lucru a fost discutat în mod specific la dezbaterea din Parlament, așa că suntem obligați de un singur lucru, reglementarea fotbalului și a cluburilor de fotbal.

Considerațiile dincolo de această reglementare nu vor fi luate în calcul la nicio decizie legată de un club”.

Independența noastră este absolută. La fel, independența mea personală este absolută. Dacă există orice formă de interferență a guvernului în modul în care funcționăm, îmi dau demisia! David Kogan, directorul autorității de reglementare a fotbalului

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trei victorii pentru Nicușor Dan și trei oameni de care a dorit să scape. A meritat prețul plătit?
Trei victorii pentru Nicușor Dan și trei oameni de care a dorit să scape. A meritat prețul plătit?
Trei victorii pentru Nicușor Dan și trei oameni de care a dorit să scape. A meritat prețul plătit?
Marea Britanie Manchester City Premier League Emiratele Arabe Unite prim-ministru Andy Burnham
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:56
Scoate banii la alegeri FRF va primi o sumă uriașă. Infantino, încă un truc pentru a fi reales la FIFA
Scoate banii la alegeri FRF va primi o sumă uriașă. Infantino, încă un truc pentru a fi reales la FIFA
11:07
Theodor Jumătate De-abia aștept PSG - Barça
Theodor Jumătate De-abia aștept PSG - Barça
11:14
Ianis Stoica, dorit în Bundesliga Două cluburi importante din Europa îl urmăresc pe român » Transferul s-ar putea realiza în iarnă
Ianis Stoica, dorit în Bundesliga  Două cluburi importante din Europa îl urmăresc pe român » Transferul s-ar putea realiza în iarnă
10:28
Yamal vs. Șantierul Naval Mangalia Comparația surprinzătoare făcută de un fost ministru după tranzacția de 138 de milioane de euro
Yamal vs. Șantierul Naval Mangalia Comparația surprinzătoare făcută de un fost ministru după tranzacția de 138 de milioane de euro
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Top stiri
Stadionul uitat al Bucureștiului! VIDEO+FOTO. 66 de ani de istorie, tribune ruginite și  o promisiune de 10 milioane de euro! Ce a mai rămas dintr-o arenă pe care s-a jucat în Liga 1
Special
06:30
Stadionul uitat al Bucureștiului! VIDEO+FOTO. 66 de ani de istorie, tribune ruginite și o promisiune de 10 milioane de euro! Ce a mai rămas dintr-o arenă pe care s-a jucat în Liga 1
Citește mai mult
Stadionul uitat al Bucureștiului! VIDEO+FOTO. 66 de ani de istorie, tribune ruginite și  o promisiune de 10 milioane de euro! Ce a mai rămas dintr-o arenă pe care s-a jucat în Liga 1
„Sunteți cu toții furați!” În România și în celelalte țări din Europa de Est, procentul pariurilor ilegale este de 81%, mult peste media europeană
Investigatii
07:30
„Sunteți cu toții furați!” În România și în celelalte țări din Europa de Est, procentul pariurilor ilegale este de 81%, mult peste media europeană
Citește mai mult
„Sunteți cu toții furați!” În România și în celelalte țări din Europa de Est, procentul pariurilor ilegale este de 81%, mult peste media europeană
Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”
Campionate
09:42
Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”
Citește mai mult
Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”
VIDEO | O veste bună, una rea de pe Autostrada Bucureștiului. În câteva zile, circulăm pe L3+L4 Nord, dar mai e de lucru la L1, abia la anul se închide cercul A0
B365
14.10
VIDEO | O veste bună, una rea de pe Autostrada Bucureștiului. În câteva zile, circulăm pe L3+L4 Nord, dar mai e de lucru la L1, abia la anul se închide cercul A0
Citește mai mult
VIDEO | O veste bună, una rea de pe Autostrada Bucureștiului. În câteva zile, circulăm pe L3+L4 Nord, dar mai e de lucru la L1, abia la anul se închide cercul A0

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 12 rapid 18 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share