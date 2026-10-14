Avertisment pentru prim-ministru! Ce i-a transmis cel care supervizează „cazul Manchester City”. Ce a sugerat premierul

David Kogan, liderul autorității independente de reglementare a fotbalului englez, i-a spus clar prim-ministrului britanic Andy Burnham ce se va întâmpla dacă va încerca să intervină în „dosarul Manchester City”.

Burnham, fost primar al orașului Manchester, a sugerat că investițiile Emiratelor Arabe Unite la club și în regiune sunt prea importante pentru a nu se ține cont de ele la decizia asupra lui City.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Manchester City este într-o situație tot mai dificilă în Premier League și în Anglia.

Manchester City riscă retrogradarea

Comisia independentă care anchetează dosarul său în perioada 2009-2018 a ajuns la concluzia că, în acest caz, clubul „cetățenilor” a încălcat grav regulile fair-play-ului financiar și e vinovat în 114 din cele 115 capete de acuzare îndreptate împotriva sa.

Șeicul miliardar Mansour Al-Nahyan (stânga), vicepreședintele și vicepremierul Emiratelor Arabe Unite, este patronul lui Manchester City din 2008. Lângă el, Khaldoon Al-Mubarak, președintele lui City. Foto: Imago

City riscă o amendă uriașă, de zeci de milioane, și multe puncte penalizare. Chiar retrogradarea din elita Angliei, în cel mai rău caz.

Îngrijorarea premierului britanic Burnham legată de „cazul City”

Andy Burnham, premierul britanic din iulie 2026 (și președinte al partidului laburist), primar al orașului Manchester între 2017 și 2026, afirma la începutul lui octombrie în presa locală că e „îngrijorat” de această perspectivă.

Andy Burnham, șeful Guvernului britanic, la Londra, în fața clădirii biroului său din 10 Downing Street Foto: Imago

Sugera că trebuie să se țină cont de investițiile Emiratelor Arabe Unite nu doar la club, ci și în regiune, atunci când se va lua hotărârea definitivă în „dosarul City”.

Pentru că EAU ar putea vinde gruparea și reduce investițiile din Marea Britanie la o decizie radicală, de exemplu, retrogradarea echipei din Premier League!

Ce i s-a transmis prim-ministrului : „Îmi dau demisia”

David Kogan, liderul noii autorități independente de reglementare a fotbalului (IFR), care supervizează și „cazul City”, a lansat un avertisment pentru Burnham și întreaga clasă politică: nu interveniți pentru a proteja Manchester City!

„Permiteți-mi să fiu foarte, foarte clar în această privință. Știți că legislația inițială introdusă de guvernul conservator conținea o referință de care trebuie să ținem cont în anumite relații comerciale britanice. Aceasta a fost eliminată din legislație ”, a afirmat Kogan, potrivit cotidianului Manchester Evening News.

„Acest lucru a fost discutat în mod specific la dezbaterea din Parlament, așa că suntem obligați de un singur lucru, reglementarea fotbalului și a cluburilor de fotbal.

Considerațiile dincolo de această reglementare nu vor fi luate în calcul la nicio decizie legată de un club”.

Independența noastră este absolută. La fel, independența mea personală este absolută. Dacă există orice formă de interferență a guvernului în modul în care funcționăm, îmi dau demisia! David Kogan, directorul autorității de reglementare a fotbalului

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport