Manchester City contraatacă în uriașul scandal din Premier League.

Riscă retrogradarea, dar șefii clubului pretind că vor câștiga apelul.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham sprijină din umbră Man. City.

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Ancheta comisiei independente asupra „dosarului Manchester City” a ajuns la final.

Ce riscă City: amendă, penalizare, retragerea titlurilor, retrogradare

Se așteaptă decizia împotriva clubului. S-a aflat că a fost găsit vinovat în 114 din cele 115 capete de acuzare pentru încălcarea gravă a regulilor financiare din Premier League între 2009 și 2018.

Emblema lui Manchester City, la marginea terenului, pe stadionul „Etihad”. Foto: Imago

Riscă o amendă masivă, de zeci de milioane, multe puncte de penalizare, retragerea titlurilor PL în acea perioadă.

În cel mai rău caz, retrogradarea în Championship!

City a descoperit „erori fundamentale. Provocare cu miză mare pentru comisia de apel”

Gruparea aflată în proprietatea Emiratelor Arabe Unite prin șeicul miliardar Mansour Al-Nahyan, vicepreședintele și vicepremierul EAU, pretinde că va câștiga la apel.

Susține că are „dovezi incontestabile”, potrivit Daily Telegraph.

Scopul lui City e să i se anuleze verdictul de vinovăție pronunțat inițial, forțând „achitarea totală ori parțială sau repetarea procesului”.

Mansour Al-Nahyan, proprietarul oficial al lui Manchester City. Foto: Imago

Clubul consideră că a descoperit „erori fundamentale” în dosarul comisiei independente, care a dezvăluit că Manchester City a umflat artificial veniturile sale comerciale cu 920 de milioane de lire sterline, echivalentul a 1,1 miliarde de euro.

„Va fi o provocare cu miză mare pentru comisia de apel să pună la îndoială legitimitatea documentelor oficiale ale guvernului din Abu Dhabi”.

E susținută Manchester City în culise de premierul Burnham?

City pare sprijinită din umbră de însuși prim-ministrul britanic Andy Burnham, fost primar al orașului Manchester.

Andy Burnham, premierul britanic și președintele partidului laburist din iulie 2026. Foto: Imago

Acesta s-a declarat „îngrijorat” de posibilitatea ca autoritățile din Emirate să-și retragă investițiile nu doar de la City, ci și din Marea Britanie, în cazul unei decizii definitive radicale. De genul excluderii echipei din Premier League.

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