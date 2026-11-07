Manchester City a fost învinsă, scor 1-3, de Nottingham Forest în etapa #10 din Premier League.

„Cetățenii” au ajuns la trei eșecuri consecutive în campionat.

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Dezastru pentru Manchester City. După un start perfect de sezon, cu șapte victorii în primele șapte etape din Premier League, formația antrenată de Enzo Maresca traversează o perioadă de coșmar pe plan intern.

Manchester City, al treilea eșec consecutiv în Premier League

„Cetățenii” au fost învinși de Aston Villa, scor 1-2, în deplasare, și de Brighton, scor 0-1, pe teren propriu, și sperau să-și dea restart în confruntarea de pe City Ground cu Nottingham.

Planurile „cetățenilor” au fost date peste cap încă din startul partidei.

„Pădurarii” au deschis scorul în minutul 6, prin fundașul brazilian Cunha (21 de ani), iar Liam Delap (23 de ani), transferat în această vară de la Chelsea, a majorat avantajul gazdelor în minutul 18.

Manchester City a revenit în joc la șapte minute după pauză, când Rayan Cherki (23 de ani) a redus din diferență și a reaprins speranțele formației lui Enzo Maresca.

Fosta campioană din Premier League a alergat după egalare, da tot gazdele au dat lovitura. Liam Delap a făcut „dubla” în minutul 73, stabilind scorul final al partidei.

Liam Delap s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo, după golul de 3-1/ Foto: IMAGO

În acest moment, Manchester City ocupă locul 2, cu 21 de puncte, 6 în spatele liderului Arsenal. „Cetățenii” pot coborî până pe ultima treaptă a podiumului în cazul unui succes al lui Brighton în confruntarea cu Brentford.

Pentru gruparea antrenată de Enzo Maresca urmează duelul cu Fulham, de pe teren propriu, programat sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 14:30.

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