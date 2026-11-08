Nebunie pe Old Trafford Manchester United,  revenire spectaculoasă în confruntarea cu Aston Villa » S-au marcat 8 goluri!
Manchester United - Aston Villa/ Foto: IMAGO
Campionate

Nebunie pe Old Trafford Manchester United, revenire spectaculoasă în confruntarea cu Aston Villa » S-au marcat 8 goluri!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 21:30
  • Manchester United și Aston Villa au remizat, scor 4-4, în etapa #10 din Premier League.
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Formația antrenată de Unai Emery a început partida ca din tun. Alysson și Nicolas Jackson au punctat în primele patru minute, iar Aston Villa conducea deja cu 2-0.

Manchester United a revenit în joc în minutul 16. Matheus Cunha a fost faultat în careu de Kamara, iar „centralul” a dictat penalty pentru „diavoli”. Bruno Fernandes a transformat fără emoții.

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Manchester United, revenire spectaculoasă în confruntarea cu Aston Villa

Gruparea de pe Old Trafford a reușit să restabilească egalitatea chiar înainte de pauză. Youri Tielemans, jucător transferat de United în această vară chiar de la Villa, și-a trecut numele pe tabela de marcaj.

Startul reprizei secunde a adus un scenariu similar primei. Aston Villa a punctat de două ori în cinci minute. John McGinn a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 48, iar Leon Goretzka a marcat primul său gol în Premier League.

United nu a cedat nici de această dată. Michael Carrick s-a dovedit inspirat când i-a introdus în teren pe Joshua Zirkzee și Patrik Dorgu. Cei doi au făcut faza golului de 3-4, înscris de atacantul olandez.

În minutul 90+6, Bruno Fernandes a centrat dintr-un corner de pe partea stângă. Zion Suzuki, portarul lui Aston Villa a intrat în omologul său, Lammens, urcat în careu, iar Dorgu a marcat cu capul. Faza a fost verificată de VAR, iar reușita a fost validată.

United a avut șansa să dea lovitura, dar Mason Mount a trimis o centrare defectuoasă, iar partida s-a terminat 4-4. Pentru „diavoli” a fost a doua revenire spectaculoasă în decurs de câteva zile.

Marți, trupa lui Michael Carrick a învins AS Roma, scor 3-2 în Liga Campionilor, după ce a fost condusă cu 0-2.

După remiza cu Aston Villa, United este pe locul 18, poziție direct retrogradabilă, iar postul fostului mijlocaș se clatină serios. De partea cealaltă, gruparea antrenată de Unai Emery ocupă poziția a 10-a, cu 13 puncte.

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