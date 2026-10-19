Haos total în Franța FOTO. Încă un club istoric a fost afectat serios de proteste. Jafuri și vandalism în toată țara: „Premeditare!” +8 foto
FOTO Montaj boutique.om.fr./Imago.
Campionate

Haos total în Franța FOTO. Încă un club istoric a fost afectat serios de proteste. Jafuri și vandalism în toată țara: „Premeditare!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 11:49
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 11:54
  • Olympique Marseille a transmis un comunicat în care a anunțat că magazinul oficial al clubului a fost vandalizat și jefuit în timpul manifestațiilor de sâmbătă din Franța.
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Marseille nu este singurul club din Ligue 1 al cărui magazin a fost distrus de protestatari. Și LOSC Lille a transmis, duminică, un comunicat în care a oferit detalii despre un incident asemănător.

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Magazinul oficial al clubului Marseille a fost vandalizat

Olympique Marseille a transmis, luni, un comunicat în care a condamnat actele de vandalism și jafurile din magazinul oficial de pe bulevardul Canebière.

„Olympique Marseille condamnă cu cea mai mare fermitate actele de violență și jafurile care au vizat magazinul său oficial de pe Canebière și își exprimă solidaritatea cu partenerul său Puma, care administrează acest magazin.

Aceste evenimente au provocat pagube materiale importante, obligând clubul să închidă temporar magazinul pentru public.

În aceste circumstanțe, Olympique Marseille dorește, de asemenea, să-i mulțumească partenerului său Puma și angajaților acestuia, echipelor clubului, precum și tuturor persoanelor care s-au mobilizat încă din primele momente, dând dovadă de implicare, stăpânire de sine și profesionalism exemplar pentru a face față acestei situații”, a transmis clubul pe X.

FOTO. Proteste violente în Franța

Galerie foto (8 imagini)

Proteste violente în Franța FOTO Imago Proteste violente în Franța FOTO Imago Proteste violente în Franța FOTO Imago Proteste violente în Franța FOTO Imago Proteste violente în Franța FOTO Imago
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Reprezentanții clubului din Marsilia au precizat, totodată, că celelalte magazine oficiale rămân deschise, cel care a fost vandalizat sâmbătă urmând a fi redeschis ulterior.

Proteste violente în Franța

În timpul manifestațiilor de sâmbătă, numeroase magazine din întreaga țară, de la supermarketuri și magazine de lux până la cele de articole sportive, de îmbrăcăminte sau de telefonie mobilă, au fost jefuite și vandalizate.

Incidentele au avut loc în timpul unor proteste organizate în mai multe zone ale Franței, pe fondul nemulțumirilor legate de inflație, costul vieții și problemele din sistemul de învățământ, scrie hotnews.ro.

FOTO. Magazinul clubului LOSC Lille, vandalizat și jefuit

Magazinul oficial al lui Lille a fost vandalizat și jefuit. Foto: captură Facebook/Losc Fans Club
Magazinul oficial al lui Lille a fost vandalizat și jefuit. Foto: captură Facebook/Losc Fans Club

Galerie foto (5 imagini)

Magazinul oficial al lui Lille a fost vandalizat și jefuit. Foto: captură Facebook/Losc Fans Club Magazinul oficial al lui Lille a fost vandalizat și jefuit. Foto: captură Facebook/Losc Fans Club Magazinul oficial al lui Lille a fost vandalizat și jefuit. Foto: captură Facebook/Losc Fans Club Magazinul oficial al lui Lille a fost vandalizat și jefuit. Foto: captură Facebook/Losc Fans Club Magazinul oficial al lui Lille a fost vandalizat și jefuit. Foto: captură Facebook/Losc Fans Club
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Clădiri incendiate, o persoană decedată și un număr record de 855 de arestări

Manifestațiile organizate sâmbătă în întreaga țară au produs numeroase pagube materiale, după ce situațiile au degenerat în majoritatea cazurilor.

Un protestatar a decedat la Paris după ce a suferit un stop cardiac în timpul manifestațiilor. În capitala Franței, poliția a efectuat un număr record de 855 de arestări. La nivel național, peste 500 de polițiști au fost răniți.

Peste 500.000 de persoane
au participat la protestele din Franța, în zeci de orașe

Deși mii de persoane au protestat pașnic, unele grupuri au distrus clădiri publice, au jefuit magazine de lux și supermarketuri și au atacat autospeciale și agenți de poliție, conform reuters.com.

Guillaume Guerin, primarul orașului Limoges, în sud-vestul Franței, a condamnat aceste evenimente după ce primăria orașului, o clădire construită în urmă cu 143 de ani, a fost incendiată și parțial distrusă.

Incidentul a fost comparat cu incendiul din 2019 care a devastat Catedrala Notre-Dame din Paris.

A existat o intenție clară și premeditată de a incendia primăria, iar oamenii aflați în interior s-au temut pentru viața lor. Guillaume Guerin, primarul orașului Limoges

Ministrul Economiei, Roland Lescure, a promis duminică sprijin pentru comercianții care au suferit pierderi materiale:

„Cei care distrug vor plăti, vor repara pagubele și vor fi trași la răspundere pentru intenția lor de a semăna haos”, a declarat Lescure, potrivit sursei citate.

Thomas Cazenave, primarul orașului Bordeaux, a precizat că până la 100 de magazine au fost jefuite, în timp ce Alexandre Bompard, directorul general al Carrefour, a explicat că 50 dintre magazinele companiei au fost vandalizate, dintre care 20 au fost jefuite. Pierderile provocate se ridică la zeci de milioane de euro.

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