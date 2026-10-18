Magazinul clubului a fost vandalizat VIDEO+FOTO. Reacția oficialilor și imagini cu jaful

Clubul LOSC Lille a reacționat după ce magazinul oficial al echipei a fost vandalizat și jefuit în timpul manifestațiilor din Franța.

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Sâmbătă, protestatarii au pătruns în magazinul oficial al clubului și au furat mai multe articole sportive. Aceștia au distrus complet ușa de la intrare, dar și mai multe rafturi din magazin.

Reacția clubului LOSC Lille după ce magazinul oficial a fost distrus

Clubul a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care a transmis că suporterii își vor putea achiziționa articole sportive din alt magazin oficial, situat în altă parte a orașului.

„Magazinul oficial al LOSC din centrul orașului, situat pe strada Faidherbe din Lille, a fost vandalizat și jefuit în repetate rânduri ieri. În consecință, acesta va rămâne, din păcate, închis până la noi dispoziții.

Vom continua să ne primim suporterii în magazinul nostru din Villeneuve-d’Ascq, situat în centrul comercial Aushopping V2, conform programului obișnuit.

De asemenea, magazinul nostru online este disponibil pentru toate achizițiile, la fel și magazinul de pe stadion, în serile în care avem meciuri.

Totodată, LOSC dorește să le mulțumească tuturor celor care ne-au oferit sprijin în ultimele ore, în primul rând, angajaților magazinului nostru, dar și numeroșilor trecători, suporteri ai clubului sau nu, care au venit spontan să ne ajute, oferindu-și sprijinul, forța de muncă și încurajările”, a scris Lille pe X.

🚧 La boutique officielle du LOSC centre-ville, rue Faidherbe à Lille, a été victime hier de graves dégradations et de nombreux pillages. Par conséquent, celle-ci devra malheureusement rester fermée jusqu’à nouvel ordre. Nous continuerons d’accueillir nos supporters dans notre boutique de Villeneuve d’Ascq, située dans le centre commercial Aushopping V2, aux horaires habituels. Notre boutique en ligne est également disponible pour tous vos achats, ainsi que la boutique stade les soirs de match. Le LOSC tient par ailleurs à saluer et remercier toutes les personnes ayant apporté du soutien ces dernières heures - les salariés de notre boutique en premier lieu, mais également les nombreux passants, supporters ou non, qui ont spontanément apporté leur aide, leurs bras et leur réconfort. — LOSC (@losclive) October 18, 2026

În timpul manifestațiilor de sâmbătă, numeroase magazine din întreaga țară, de la supermarketuri și magazine de lux până la cele de articole sportive, de îmbrăcăminte sau de telefonie mobilă, au fost jefuite și vandalizate.

Incidentele au avut loc în timpul unor proteste organizate în mai multe zone ale Franței, pe fondul nemulțumirilor legate de inflație, costul vieții și problemele din sistemul de învățământ, scrie hotnews.ro.

Unele grupuri de manifestanți au provocat distrugeri și s-au confruntat cu forțele de ordine. Președintele Emmanuel Macron a condamnat violențele și a cerut ca persoanele responsabile să fie identificate și trase la răspundere.

1.200 de persoane au fost arestate în urma incidentelor de sâmbătă, iar mai mult de 150 de polițiști au fost răniți

Lille se află pe locul secund în Ligue 1, cu 14 puncte acumulate după 7 etape, la egalitate cu liderul PSG.

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