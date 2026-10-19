A murit „Mike Tyson al Rusiei” Boxerul s-a stins din viață după un accident misterios petrecut în Germania

Fostul boxer Denis Boytsov, considerat mult timp un mare talent la categoria grea, a decedat la vârsta de 40 de ani, la 11 ani distanță după ce a suferit un grav accident.

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În 2015, pugilistul rus a fost găsit inconștient și în stare gravă pe șinele de metrou din Berlin, capitala Germaniei, între două stații. Boytsov locuia în apropiere de locul incidentului.

Sportivul fost transportat de urgență la spital cu răni grave la cap și la mâini.

„Tyson al Rusiei” a decedat la vârsta de 40 de ani

Denis Boytsov a fost operat de urgență, fiind plasat mai apoi în comă indusă timp de 7 săptămâni. În urma accidentului, fostul boxer și-a pierdut capacitatea de a merge și de a vorbi, iar viața sa s-a schimbat drastic.

La 11 ani de la incidentul petrecut în Berlin, rusul a murit. Potrivit centrului regional de sport din Oriol, Rusia, orașul său natal, cauza decesului a fost un cheag de sânge, conform marca.com.

Circumstanțele în care Denis Boytsov a ajuns pe șinele de metrou, în 2015, sunt încă învăluite în mister. Soția acestuia, Olga, consideră că fostul sportiv ar fi putut fi victima unei răzbunări.

Poliția din Berlin a analizat cazul și a precizat că a fost vorba doar despre un accident. Nu au fost găsite dovezi privind un posibil atac asupra lui Boytsov, iar anchetatorii au stabilit că acesta s-a rănit accidental în timp ce se afla în stare de ebrietate.

Denis Boytsov, 36 de victorii și o înfrângere

Denis Boytsov și-a desfășurat întreaga carieră în Germania, fiind considerat un talent impresionant la categoria grea. Rusul era văzut drept un potențial competitor la titlul mondial deținut de Wladimir Klitschko.

Boytsov a avut un palmares de 36 de victorii și o înfrângere, dintre care 27 obținute prin KO. Boxerul a fost poreclit „Tyson al Rusiei” datorită forței loviturilor sale, stilului și asemănării fizice cu legendarul sportiv american.

Rusul a câștigat prin knock-out 18 dintre primele sale 20 de meciuri și a devenit ulterior campion intercontinental WBA. A urcat și pe locul al doilea în clasamentul acestei organizații.

În timpul carierei sale a fost luată în calcul inclusiv o posibilă confruntare cu Tyson Fury. Boytsov mai avea nevoie de o singură victorie pentru a lupta pentru titlul mondial, dar în 2013 a pierdut în fața lui Alex Leapai, prin decizie unanimă, după ce a fost trimis de două ori la podea.

Acel eșec l-a îndepărtat de marele său obiectiv, dar rusul a încercat să revină în lupta pentru titlul mondial. Cariera sa s-a încheiat după accidentul tragic din 2015.

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