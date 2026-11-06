„Stai aici! Vorbesc cu tine!” VIDEO. Reacții acide după momentul tensionat dintre Rybakina și antrenorul ei: „Transformă tenisul în circ”

Elena Rybakina (27 de ani, #1 WTA) a fost protagonista unui moment tensionat alături de antrenorul ei, Stefano Vukov (39 de ani), chiar pe terenul de antrenament de la Turneul Campioanelor.

Discuția dintre cei doi a fost auzită în direct de privitori, după ce microfoanele ambientale au rămas deschise pe durata transmisiunii oficiale.

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Incidentul a avut loc pe terenul Stadium 2 de la Indian Wells, unde sportiva din Kazahstan se pregătea alături de Linda Noskova.

Turneul din California se desfășoară în perioada 8-15 noiembrie. Competiția reunește cele mai bune opt jucătoare de simplu și cele mai bune opt echipe de dublu ale sezonului.

Elena Rybakina, moment tensionat cu Stefano Vukov: „Poți sta aici?”

În secvențele video difuzate pe platformele oficiale ale WTA și distribuite apoi pe rețelele de socializare, Rybakina a fost surprinsă adresându-i-se pe un ton ferm și iritat antrenorului croat, în timp ce se îndreptau spre fileu.

Campioana de la Wimbledon din 2022 i-a cerut antrenorului său să se oprească pentru a o asculta și să rămână într-o anumită poziție: „Stai aici. Vorbesc cu tine! Poți sta aici?”.

🗣️stay here! i’m talking to you! oh someone’s pissed https://t.co/YSkGPFNS0N — blaugrana (@gamesetgoal_) November 5, 2026

Tema exactă a neînțelegerii nu a fost clarificată în timpul transmisiunii, însă momentul a atras rapid atenția din cauza istoricului complex dintre Rybakina și Stefano Vukov.

Tehnicianul croat a fost suspendat de WTA în februarie 2025, în urma unei anchete independente legate de comportamentul său față de sportivă.

Vukov a revenit în echipa Elenei în august 2025, reluând un parteneriat intens dezbătut în lumea tenisului din cauza stilului său de a antrena și a atitudinii din timpul meciurilor.

Rybakina intră în competiția de la Indian Wells din postura de lider mondial la final de an și campioană en-titre. Ea face parte din Grupa 1, alături de Linda Noskova, Coco Gauff și Jessica Pegula, urmând să debuteze duminică împotriva jucătoarei din Cehia.

Scandal la Turneul Campioanelor: „Transformă momentele private într-un circ”

Episodul cu Rybakina vine la scurt timp după o situație similară în care a fost implicată Jessica Pegula.

Sportiva din SUA a fost surprinsă discutând cu antrenorul Mark Knowles și făcând remarci critice la adresa Mirrei Andreeva și a antrenoarei acesteia, Conchita Martinez.

Echipa Pegulei a explicat ulterior că jucătoarea nu știa că microfoanele sunt pornite și că aceasta și-a prezentat scuze personal.

Episoadele din timpul antrenamentelor au provocat nemulțumiri în vestiar. Jucătoarea cehă Marketa Vondrousova a criticat public decizia de a transmite astfel de momente, întrebând dacă accesul fanilor trebuie să însemne și difuzarea conversațiilor private.

Fanii tenisului și-au exprimat indignarea pe rețelele de socializare:

„Turneul Campioanelor e deja un dezastru”

„E atât de jenant. Și WTA crede că asta e grozav pentru sport? Să-l transforme într-un circ doar pentru conținut?”

„Dați-i în judecată pe cei de la WTA și ATP”

„Chiar urăsc asta. Transformarea momentelor private într-un circ, implicarea acestor jucătoare în scandaluri și expunerea lor la hărțuire”

„Și eu urăsc asta. Nu face altceva decât să creeze dramă inutilă… Și jucătoarele sunt oameni. Toată lumea exprimă un fel de negativitate în momentele private, nu e chiar așa mare lucru!”.

WTA prezintă scuze după scenele de la Turneul Campioanelor

Tensiunile din cadrul turneului au fost amplificate și de absența tradiționalei fotografii de grup a celor opt participante, după ce Elina Svitolina a refuzat să fie fotografiată alături de sportivele din Rusia și Belarus din cauza războiului, organizatorii realizând doar portrete individuale.

Ca urmare a valului de reacții, WTA a emis joi un comunicat oficial prin care și-a recunoscut greșeala și a prezentat scuze. Forul a subliniat că intenția a fost doar de a reda sunetul ambiental al antrenamentelor, scrie The Guardian.

WTA își asumă întreaga responsabilitate pentru faptul că nu a informat jucătoarele noastre și echipele lor că microfoanele, instalate pentru a oferi fanilor o transmisiune în direct a antrenamentelor jucătoarelor, erau active pe terenurile de la Turneul Campioanelor. Ne cerem scuze sincer pentru faptul că nu ne-am îndeplinit responsabilitatea de a ne asigura că jucătorii și antrenorii au fost informați corespunzător. Women's Tennis Association

Videoclipurile au fost retrase de pe YouTube, iar organizatorii au decis ca pe viitor să mențină doar transmisia video a antrenamentelor, fără audio, pentru a preveni incidente similare.

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