„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
Jessica Pegula (foto: Imago)
Tenis

„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 12:07
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 12:07
  • Jessica Pegula (32 de ani, #5 WTA), una dintre cele mai importante jucătoare din circuitul feminin, a fost surprinsă de microfoanele de pe teren, la un antrenament în timp ce făcea remarci critice la adresa rusoaicei Mirra Andreeva (19 ani, #3 WTA) și a antrenoarei acesteia, Conchita Martinez.
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Pegula se afla la antrenament, înainte de startul ediției din 2026 a WTA Finals, de la Indian Wells.

Turneul din California se desfășoară în perioada 8-15 noiembrie. Competiția reunește cele mai bune opt jucătoare de simplu și cele mai bune opt echipe de dublu ale sezonului.

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Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA!

Pegula nu s-a limitat la observații despre comportamentul jucătoarei din Rusia, ci a pus sub semnul întrebării și modul în care fostul număr unu mondial Conchita Martinez gestionează relația cu eleva sa, scrie tennisuptodate.com.

Jessica Pegula a criticat-o pe Mirra Andreeva, în timpul unui antrenament la Indian Wells. Americanca discuta cu antrenorul ei, fără să știe că microfoanele surprind conversația.

„Cred că Mirra este o fată bună, dar este puțin divă. Are nevoie să fie adusă cu picioarele pe pământ”.

Mai mult, Pegula a sugerat că tânăra rusoaică are nevoie de cineva care să îi atragă atenția atunci când comportamentul său depășește limitele: „Are nevoie de cineva care să o pună la punct”.

Înregistrarea a început să circule pe rețelele sociale, iar comentariile lui Pegula au devenit rapid unul dintre principalele subiecte de discuție din lumea tenisului feminin.

Mi-am pierdut respectul pentru Conchita Martinez”

Pegula n-a menajat-o nici pe Conchita Martinez, despre care a spus că și-a schimbat părerea.

Fosta mare campioană spaniolă, câștigătoare la Wimbledon în 1994 și fost număr doi mondial, este antrenoarea Mirrei Andreeva.

„Conchita a fost întotdeauna foarte drăguță cu mine, dar mi-am pierdut puțin respectul pentru ea. Parcă o provoacă pe Mirra și îi încurajează comportamentul”, a mai spus americanca.

Episodul cu Andreeva în prim-plan care a enervat-o pe Jessica Pegula

În timpul conversației cu antrenorul ei, Jessica Pegula a povestit și un episod de la antrenament care ar fi contribuit la formarea acestei opinii:

„Dacă aș fi antrenoare și jucătoarea mea tocmai ar fi câștigat patru game-uri foarte bune, ar conduce cu 4-0 și s-ar enerva pe mine pentru că îi trimit mingi, i-aș spune, în primul rând, că este lipsit de respect față de cealaltă persoană. Conduci cu 4-0, termină!”, a comentat americanca.

Antrenorul americancei a intervenit și el în conversație, exprimându-și dezaprobarea față de felul în care Andreeva s-ar comporta cu Martinez.

Pegula a și lăudat-o pe Andreeva

Jessica Pegula apreciază talentul rusoaicei și nu-i pune la îndoială calitățile sportive:

„Este extraordinară, are serviciul perfect, se mișcă precum o pisică, este inteligentă și anticipează foarte bine. Fizic este de nota 10. Este incredibil”, a fost evaluarea făcută de Pegula.

Apoi a venit comparația care a atras atenția: „Dacă ar avea mentalitatea lui Coco Gauff, ar fi mai bună decât Coco”, a spus Jessica Pegula.

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