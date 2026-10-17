Stanciu nu se mai oprește FOTO. Execuție rafinată la ultimul meci jucat în China +10 foto
Nicolae Stanciu
Stranieri

Stanciu nu se mai oprește FOTO. Execuție rafinată la ultimul meci jucat în China

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 16:17
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 16:17
  • Dalian Yingbo - Shenzhen Xinpengcheng 3-1. Nicolae Stanciu (33 de ani), mijlocașul gazdelor, a reușit un nou gol în campionatul din China.
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Stanciu a revenit la echipa de club după meciurile naționalei României din Liga Națiunilor care s-au disputat recent.

Mijlocașul a lipsit doar în partida cu Polonia (0-6) și a fost titular cu Bosnia (2-4) și în returul cu Suedia (1-2). În meciul de la Solna (1-2) a bifat doar 9 minute.

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FOTO. Nicolae Stanciu, un nou gol pentru Dalian Yingbo în China

Partida din etapa #28 din campionatul Chinei a început cum nu se poate mai bine pentru Stanciu și Dalian Yingbo.

În minutul 8, fundașii gazdelor au blocat atacul celor de la Shenzhen Xinpengcheng și au recuperat mingea, care a ajuns pe partea stângă la Jing Luo.

Mijlocașul chinez a înaintat cu viteză și i-a pasat în zonă centrală lui Nicolae Stanciu. Internaționalul român a șutat cu latul chiar de la marginea careului și l-a învins pe portarul advers.

Nicolae Stanciu, un nou gol pentru Dalian Yingbo în China. Foto: captură YouTube
Nicolae Stanciu, un nou gol pentru Dalian Yingbo în China. Foto: captură YouTube

Galerie foto (10 imagini)

Nicolae Stanciu, un nou gol pentru Dalian Yingbo în China. Foto: captură YouTube Nicolae Stanciu, un nou gol pentru Dalian Yingbo în China. Foto: captură YouTube Nicolae Stanciu, un nou gol pentru Dalian Yingbo în China. Foto: captură YouTube Nicolae Stanciu, un nou gol pentru Dalian Yingbo în China. Foto: captură YouTube Nicolae Stanciu, un nou gol pentru Dalian Yingbo în China. Foto: captură YouTube
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Stanciu a deschis, astfel, scorul, dar Dalian Yingbo nu s-a oprit acolo. Gazdele au mai marcat de două ori, prin Jing Luo (42) și Frank Acheampong (52).

Cei de la Shenzhen Xinpengcheng au marcat golul de onoare în minutul 90+1, iar Dalian s-a impus cu scorul de 3-1.

În urma victoriei obținute, echipa la care evoluează Nicolae Stanciu se află pe poziția secundă în campionat, cu 46 de puncte, la 6 lungimi de liderul Chengdu Rongcheng, care are un meci mai puțin disputat.

De când a fost transferat de formația chineză, în luna ianuarie, Stanciu a marcat 12 goluri și a oferit 4 pase decisive în 27 de apariții.

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