Noul stadion Dinamo, pas important  VIDEO. Ce s-a întâmplat azi pe  șantierul din „Ștefan cel Mare” +19 foto
Noul stadion Dinamo/ Foto: Facebook @complexu Dinamo
Superliga

Noul stadion Dinamo, pas important VIDEO. Ce s-a întâmplat azi pe șantierul din „Ștefan cel Mare”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 18:03
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 18:03
  • Lucrările la noul stadion Dinamo au fost reluate luna aceasta, iar prima foreză necesară instalării piloților de susținere a sosit pe șantierul din „Ștefan cel Mare”.
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După aproape trei săptămâni în care activitatea de pe șantierul noului stadion Dinamo a fost redusă, lucrurile încep să se miște cu adevărat.

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Prima foreză a ajuns pe șantierul noului stadion Dinamo

Luni noapte a ajuns în „Groapă” și prima foreză care montează piloții pentru următoarea parte a proiectului, scrie prosport.ro.

Alte două vor fi aduse în zilele următoare.

De altfel, în urmă cu câteva zile, CS Dinamo a făcut un anunț referitor la accesul în complexul din Ștefan cel Mare, unde se desfășoară diverse discipline sportive, de la înot la handbal:

„Începând de marți, 20.10.2026, în incinta Complexul Sportiv Dinamo vor avea acces doar autoturismele personalului CS Dinamo București.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat altor persoane, dar lucrările la stadion trebuie să se desfășoare în siguranță și conform termenelor stabilite”, au anunțat roș-albii.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 177 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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