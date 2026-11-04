Novak Djokovic (39 de ani, #11 ATP) a fost eliminat în mod surprinzător de australianul Rinky Hijikata (25 de ani, #83 ATP) în 16-imile turneului de la Paris.

Tenismenul sârb a ratat calificarea la Turneul Campionilor de la Torino, care se va desfășura în perioada 15-22 noiembrie.

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Djokovic a ratat o șansă uriașă de a participa la ATP Finals după eșecul suferit în fața lui Rinky Hijikata. Jucătorul venit din calificări s-a impus cu scorul de 2-6, 6-3, 6-3, după două ore și 16 minute de joc.

Novak Djokovic a ratat calificarea la Turneul Campionilor pentru a doua oară în ultimele 20 de sezoane

Mai sunt doar două locuri disponibile, iar sârbul nu a putut profita de eliminările lui Frances Tiafoe, Rafael Jodar și Alex de Minaur, toți aflați înaintea sa în clasament.

Deși Djokovic s-a impus cu ușurință în primul set, Hijikata a început treptat să preia controlul partidei, a profitat de mai multe greșeli ale adversarului său și l-a învins în premieră pe sârb.

„Sunt dezamăgit. Am pierdut un meci în care am avut impresia că dominam în primul set, însă apoi serviciul meu a fost tot mai slab, iar el a jucat foarte bine. Nu prea a greșit. A fost extrem de eficient de pe ambele părți.

Este cea mai rapidă suprafață pe care am jucat în acest an, iar pentru jucători precum el, care trimit mingea aproape de liniile terenului, condițiile sunt foarte bune.

Din păcate, nu am profitat de oportunitățile pe care le-am avut în setul al treilea și am pierdut complet controlul meciului”, a declarat Novak Djokovic după meci, conform lequipe.fr.

Spatele meu? Nu sunt în cea mai bună formă din punct de vedere fizic, dar nu este o scuză pentru această înfrângere. Acum urmează odihna, pe care o aștept cu nerăbdare. Novak Djokovic

La Turneul Campionilor participă cei mai buni opt jucători ai sezonului. Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev și Flavio Cobolli și-au asigurat deja bilete pentru această competiție.

Arthur Fils s-a calificat în premieră la ATP Finals, iar Taylor Fritz și Tommy Paul au șansa să prindă ultimele două locuri disponibile.

Rinky Hijikata, care a devenit cel mai slab clasat jucător în ierarhia mondială care l-a învins pe Djokovic în acest sezon.

„În primul set, eram dominat și nu mă puteam apropia de nivelul lui. Știam că trebuie doar să rezist, să continui să-mi joc stilul și să încerc să-mi impun jocul cât mai mult posibil.

În cele din urmă, mă bucur că am reușit să-mi mențin nivelul atât de mult timp și să am încredere în mine în momentele importante. Am simțit pur și simplu că trebuie să-l pun sub presiune și să joc agresiv”, a spus australianul pentru Sky Sports, citat de sports.yahoo.com.

În optimile turneului de la Paris, Hijikata îl va întâlni pe Tomas Martin Etcheverry (#31 ATP).

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