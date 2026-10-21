Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al CFR Cluj, a vorbit despre situația financiară a clubului din Gruia, și a comentat nemulțumirea lui Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul ardelenilor.

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La o zi după eșecul cu UTA, 0-1, tehnicianul a anunțat că își va băga elevii în ședință și i-a avertizat că ar putea pleca de la echipă, dacă nu va vedea o schimbare de atitudine.

Răzvan Zăvăleanu, despre reacția nervoasă a lui Marius Șumudică: „Rezultatul de la Arad l-a frustrat foarte tare”

Administratorul judiciar al celor de la CFR Cluj susține că reacția lui Marius Șumudică a fost provocată strict de rezultatele echipei.

„Cred că problemele dumnealui sunt doar de natură sportivă, de natura relației pe care o are cu jucătorii și a așteptărilor avute de la jucători.

Dincolo, responsabilitățile clubului față de jucători și față de ceilalți angajați, după deschiderea procedurii, sunt respectate așa cum trebuie. Aici nu poate avea nicio nemulțumire.

Probabil e nemulțumit că jucătorii nu au reacționat așa cum și-ar fi dorit și rezultatul de la Arad l-a frustrat tare”, a declarat Zăvăleanu, la Voyo Sport 1, citat de gsp.ro.

Răzvan Zăvăleanu: „Astăzi nu avem acea infuzie de capital”

Zăvăleanu a vorbit și despre situația financiară dificilă cu care se confruntă formația din Gruia.

„Ne concentrăm pe ce avem pe masă, pe situație, încercăm să rezolvăm lucrurile cu mijloacele pe care le avem la îndemână. O infuzie de capital e binevenită oricând, sunt optimist rezervat, astăzi nu avem acea infuzie. Nu știm niciodată ce ne aduce ziua de mâine.

Deocamdată ne concentrăm pe stabilizarea situației cheltuielilor curente și cred că o facem cu un anumit succes, adică lucrurile s-au liniștit din punct de vedere financiar.

Vom încerca să ne pregătim pentru restituirea creanțelor din masa credală. Vineri va trebui să știm, vom ști care sunt datoriile pe care CFR Cluj le are față de terți”.

Cât despre aprobarea planului de reorganizare, administratorul judiciar a afirmat:

„E vorba de niște termene legale care trebuie respectate. Vom fi mult mai liniștiți în momentul în care vom avea un plan de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic.

Nu se va întâmpla foarte repede, abia acum avem tabelul de creditori, urmează să avem contestații, evaluarea, va mai dura ceva până vom avea acest plan. Eu personal mă voi simți mai liniștit când vom avea acest plan votat”.

În acest moment, CFR Cluj este pe locul 9 în Superliga, cu 16 puncte după 12 etape. Pentru ardeleni urmează duelul cu Dinamo, programat duminică, de la ora 19:00.

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