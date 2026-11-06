Înfrângere sub ochii lui Nicușor Dan FOTO. România, eșec cu Tonga în World Rugby Nations Cup » Președintele a mers la vestiare +27 foto
România - Tonga/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Rugby

Înfrângere sub ochii lui Nicușor Dan FOTO. România, eșec cu Tonga în World Rugby Nations Cup » Președintele a mers la vestiare

alt-text Alexandru Smeu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 21:22
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 21:22
  • România a fost învinsă de Tonga, scor 38-43, în etapa #4 din World Rugby Nations Cup.
  • Nicușor Dan (56 de ani), președintele României, a fost și el prezent la meci alături de fiul său.
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„Stejarii” au început excelent partida desfășurată pe Stadionul „Arcul de Triumf”. Marius Simionescu a reușit un eseu, iar Alin Conache a transformat și lovitura suplimentară.

Avantajul României nu a durat mult. Tonga a revenit pe tabelă și a reușit să marcheze 21 de puncte consecutive, în urma a trei eseuri și a două transformări.

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România, eșec cu Tonga în World Rugby Nations Cup sub privirile lui Nicușor Dan

Iulian Hartig și Tudor Butnariu au redus din diferență, fiecare reușind câte un eseu, însă la pauză tabela arăta 22-17 pentru oaspeți.

Elevii antrenați de David Gerard au alergat după egalare în repriza secundă, însă Tonga și-a menținut avantajul pe tabelă și a gestionat mai bine momentele importante ale jocului.

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În urma eșecului înregistrat pe „Arcul de Triumf”, România este pe locul 4 în Grupa 1, cu 11 puncte, după 4 etape.

Pentru „stejari” urmează confruntările cu SUA (14 noiembrie, ora 18:30), respectiv Canada (20 noiembrie, 18:30). Ambele partide vor avea loc tot pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Nicușor Dan a mers în vestiar înainte de meci

Președintele României a asistat și el la partida României alături de fiul său.

Înaintea de startul confruntării, Nicușor Dan a mers în vestiarul ambelor echipe pentru a le ura succes.

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