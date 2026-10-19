Turcia a ales selecționerul Ar fi bătut palma cu omul despre care Mircea Lucescu spunea: „Nu am văzut niciodată  un talent ca el”
Sergen Yalçın și Mircea Lucescu/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
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Turcia a ales selecționerul Ar fi bătut palma cu omul despre care Mircea Lucescu spunea: „Nu am văzut niciodată un talent ca el”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 21:07
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 21:07
  • Federația Turcă de Fotbal ar fi ajuns la un acord cu Sergen Yalcin (53 de ani) pentru preluarea funcției de selecționer a echipei naționale.
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Turcia a avut un început de coșmar în Grupa A din Liga Națiunilor. Patru înfrângeri din tot atâtea meciuri (0-1 cu Franța, 1-4 și 1-3 cu Italia, respectiv 0-3 cu Belgia).

Bilanțul dezastruos a dus la demiterea lui Vincenzo Montella (52 de ani), selecționer italian cu care naționala din Țara Semilunii a obținut calificarea la CM 2026.

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Sergen Yalcin ar urma să fie noul selecționer al Turciei

După ce a analizat mai multe variante de înlocuitor pentru Montella, Federația Turcă de Fotbal ar fi bătut palma cu Sergen Yalcin, scrie sporx.com.

O decizie finală în privirea tehnicianul se va lua marți, după ședința consiliului de administrație.

Dacă cele două părți vor ajunge la un acord, Yalcin va sta pe bancă la ultimele două meciuri ale Turciei din Liga Națiunilor, programate la mijlocul lunii noiembrie:

  • 12 noiembrie: Turcia - Belgia
  • 15 noiembrie: Franța - Turcia

Tehnicianul originar din Istanbul este liber de contract încă din mai, după despărțirea de Beșiktaș. A reușit să câștige campionatul și cupa alături de alb-negri în sezonul 2020-2021.

  • De-a lungul carierei le-a mai condus pe Sivasspor, Gaziantepspor, Kayserispor, Eskișehirspor, Konyaspor, Alanyaspor și Yeni Malatyaspor.

Mircea Lucescu: „Nu am văzut niciodată un talent ca Sergen Yalcin”

În 2024, regretatul Mircea Lucescu a avut numai cuvinte de laudă despre Sergen Yalcin. Cei doi au lucrat împreună la Galatasaray și Beșiktaș, când fostul mijlocaș era încă în activitate.

„Sunt în fotbal de mulți ani și nu am văzut niciodată un talent ca Sergen Yalcin. Dacă l-aș fi avut la o vârstă fragedă, nimeni nu ar fi vorbit acum de Zidane! Un talent incredibil.

Yalcin, la pauza unui meci, juca foarte mult la curse de cai. Se așeza într-un colț al lui și nu mai... ce punea, Dumnezeu știa. Erau pariuri, da. Dar era un talent cu totul deosebit”, declara Mircea Lucescu despre Yalcin, la podcastul Fain și Simplu.

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