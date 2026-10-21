L-au exclus pe Courtois! Episod neașteptat la naționala Belgiei. Ce dezvăluiri a făcut portarul lui Real Madrid

Thibaut Courtois (34 de ani), portarul lui Real Madrid, a dezvăluit că a fost dat afară din grupul de WhatsApp al naționalei Belgiei.

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Titular între buturile „Diavolilor Roșii” la CM 2026, Courtois anunța după înfrângerea din sferturile de finală, 1-2 cu Spania, că vrea să se retragă temporar de la echipa națională.

Thibaut Courtois a fost dat afară din grupul de de WhatsApp al naționalei Belgiei

Courtois susține că ține în continuare legătura cu unii dintre colegii de la națională și speră ca, într-o bună zi, să mai îmbrace tricoul selecționatei antrenate acum de Mark Van Bommel.

„Am fost dat afară din grupul de WhatsApp al jucătorilor. Grupul este folosit pentru a transmite informații, cum ar fi cele legate de antrenamente.

Din când în când mai apar și câteva mesaje, dar nu foarte multe”, a declarat portarul lui Real Madrid într-un interviu pentru DAZN, citat de cope.es.

Courtois a vorbit și despre atmosfera din tabăra naționalei Belgiei, după prima acțiune cu Mark Van Bommel la cârmă.

„Toată lumea a fost destul de mulțumită după primul stagiu de pregătire cu Van Bommel. Echipa este pe drumul cel bun, la fel și antrenorul. Această națională are un viitor strălucit”, a adăugat Courtois.

Belgia a înregistrat două victorii (2-0 cu Italia și 3-0 cu Turcia) și două înfrângeri (0-1 și 1-4 cu Franța) în primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

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Courtois: „ N-am mers niciodată la echipa națională presupunând că voi juca automat”

Goalkeeperul de 34 de ani a dezvăluit că a discutat cu Van Bommel despre o posibilă revenire la națională în noiembrie, ca soluție de compromis, precizând că nu pretinde să fie titular.

„Nu am venit niciodată la națională considerând că voi juca automat. Îmi cunosc calitățile și știu că pot fi important pentru echipă.

Nimeni nu trebuie să-mi garanteze un loc de titular. Dacă Senne Lammens, Maarten Vandevoordt sau Mike Penders au muncit bine, iar selecționerul preferă să joace cu ei, nu este nicio problemă. Nu mă deranjează deloc”, a concluzionat Courtois.

115 selecții are Courtouis la naționala Belgiei

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