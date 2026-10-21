România boicotează Mondialul Motivele din spatele deciziei FRF » Rusia, printre participante

- România, alături de 17 țări europene și SUA, refuză să participe la Campionatul Mondial U15 și Festivalul FIFA, din cauza admiterii Rusiei.
- Competiția este programată în perioada 22-31 octombrie, în Azerbaidjan.
FIFA și UEFA au exclus cluburile și naționalele Rusiei din competițiile internaționale în februarie 2022, după ce armata Kremlinului a invadat Ucraina.
Federația Rusă de Fotbal și-a păstrat însă calitatea de membru FIFA, iar pe 17 septembrie a anunțat că naționala U15 va participa la Campionatul Mondial.
România refuză să participe la Campionatul Mondial U15
Pe lângă România, Ucraina, Germania, Olanda, Austria, Belgia, Danemarca, Norvegia, Suedia, Elveția, Serbia, Slovenia, Finlanda, Islanda, Armenia, Insulele Feroe, Liechtenstein, San Marino și SUA refuză și ele să participe, notează rubryka.com.
FRF nu va trimite selecționata României U15 în Azerbaijan din trei motive, scrie fanatik.ro:
- Competiția nu este inclusă în calendarul oficial
- Competiția se joacă în format 7+1, cu 14 jucători în lot și doar patru membri în staff
- Dorința lui Răzvan Burleanu de a-i transmite un mesaj lui Gianni Infantino. Președintele FRF l-a contestat public pe șeful FIFA, după scandalurile legate de Campionatul Mondial.
Federația Rusă de Fotbal a anunțat că selecționata U15 a fost repartizată în grupa AE, alături de Afganistan, Djibouti, Sierra Leone, Sudan și Turcia.
Programul Rusiei în faza grupelor:
- 24 octombrie: Rusia - Sudan
- 25 octombrie: Rusia - Sierra Leone
- 25 octombrie: Rusia - Djibouti
- 26 octombrie: Afganistan - Rusia
- 26 octombrie: Turcia - Rusia
Cum se va desfășura turneul FIFA U15
Competiția va reuni 191 de selecționate, împărțite în 32 de grupe. Dintre acestea, 31 vor avea câte șase echipe, iar una va avea cinci.
După faza preliminară, echipele vor fi repartizate în șase niveluri valorice, de la A la F, în funcție de locul ocupat în grupă.
Câștigătoarele grupelor vor intra în nivelul A, formațiile de pe locurile secunde în nivelul B și așa mai departe.
Fiecare participantă va disputa apoi alte cinci meciuri, fără să fie eliminată imediat după o înfrângere.
Partidele se vor desfășura în format 8 contra 8, cu două reprize de câte 20 de minute, pe cele 20 de terenuri ale complexului sportiv din Hovsan, în apropiere de Baku.