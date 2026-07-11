Spania - Belgia 2-1. Thibaut Courtois (34 de ani), portarul „Diavolilor Roșii”, a anunțat că ar vrea să se retragă temporar de la echipa națională.

portarul „Diavolilor Roșii”, a anunțat că ar vrea să se retragă temporar de la echipa națională. Fotbalistul celor de la Real Madrid a vorbit și despre accidentarea pe care a suferit-o în a doua repriză a meciului din sferturile CM 2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În minutul 71 al partidei, Courtois s-a întins pe gazon acuzând probleme la coapsa piciorului stâng. Inițial, accidentarea nu părea gravă, iar acesta a revenit pe teren după pauza de hidratare.

Totuși, belgianul a mai rezistat doar câteva minute înainte să fie înlocuit cu Senne Lammens, portarul lui Manchester United, care a gafat decisiv la golul de 1-2.

Spania - Belgia 2-1 . Thibaut Courtois: „Poate că acesta a fost ultimul meu meci”

La finalul meciului cu Spania, Thibaut Courtois a anunțat că ar vrea să se retragă temporar de la națională, în perioada Ligii Națiunilor.

Dacă federația belgiană nu va fi de acord, atunci acesta ar lua în calcul să se retragă definitiv din fotbalul internațional.

„În ceea ce privește viitorul meu la națională, vom vedea. Mi-ar plăcea poate să iau o pauză în Liga Națiunilor, pentru că nu este cea mai importantă competiție. Aș putea reveni pentru preliminariile Campionatului European.

Dar, până la urmă, este o decizie pe care trebuie să o ia Federația. Dacă nu va fi așa, atunci poate că acesta a fost ultimul meu meci (n.r. la națională) ”, a spus Courtois, conform marca.com.

115 selecții a strâns Thibaut Courtois pentru naționala Belgiei. A debutat în noiembrie 2011, sub comanda antrenorului Georges Leekens, într-un meci cu Franța, scor 0-0

Portarul în vârstă de 34 de ani a vorbit și despre accidentarea care l-a făcut să părăsească terenul cu lacrimi în ochi.

„Este puțin frustrant, dar asta e. La o degajare lungă am simțit ceva. Am crezut că este doar o suprasolicitare a ischiogambierilor, pentru că executasem foarte multe degajări.

Simțeam un ușor disconfort și la unele intervenții, iar la următoarea degajare durerea s-a accentuat. M-am așezat pentru ca medicul să mă consulte și am vrut să continui, dar nu mai puteam degaja.

Antrenorul mi-a spus că, dacă nu sunt la 100%, mă va schimba. I-am spus că mă simt rău și că nu mai pot lovi mingea la degajările lungi, dar că aș vrea să încerc să continui.

Dacă nu trebuia să degajez, probabil puteam rămâne pe teren. Dar nu este nicio problemă, dacă antrenorul vrea un jucător apt sută la sută, este normal”, a mai spus Courtois.

Thibaut Courtois: „Simțeam că le va fi foarte greu să-mi mai înscrie un al doilea gol”

Courtois a vorbit și despre evoluția Belgiei în meciul cu Spania din sferturile CM 2026.

„A fost ghinion că mingea respinsă a ajuns la Fabian (n.r. la primul gol al Spaniei, în minutul 30). În repriza a doua au avut mai multe ocazii.

Eu mă simțeam bine la intervenții, la mingile trimise în spatele apărării și la centrările lui Lamine. Simțeam că le va fi foarte greu să-mi mai înscrie un al doilea gol”.

Cât despre respingerea greșită a lui Lammens la golul victoriei marcat de Mikel Merino, Courtois a spus:

„Este adevărat că terenul era foarte uscat. A fost ghinion. Până la urmă, așa este fotbalul. Nu trebuie să dăm vina pe el. Este un portar foarte bun, a avut un sezon excelent la United și nu merită criticat pentru această fază”, a mai adăugat portarul lui Real Madrid.

Sper ca rezultatele RMN-ului să nu arate nimic grav, iar eu cred că așa va fi. Sper ca la jumătatea lunii august să fiu complet refăcut și pregătit pentru startul noului sezon. Thibaut Courtois, portar Belgiei și Real Madrid

Spania s-a calificat în semifinalele CM 2026

Pentru prima dată din 2010 încoace, atunci când ridica trofeul, Spania merge în „careul de ași” la Campionatul Mondial.

Fabian Ruiz a deschis scorul pentru iberici în minutul 30, însă replica Belgia nu a întârziat să apară. De Ketelaere a restabilit egalitatea în minutul 41.

La fel ca în partida din optimi cu Portugalia, Mikel Merino a fost eroul ibericilor. Jucătorul celor de la Arsenal a profitat de o respingere eronată a lui Senne Lammens și-a marcat golul victoriei.

Goalkeeper-ul celor de la Manchester United îl înlocuise pe Thibaut Courtouis în minutul 71, când titularul din poarta Belgiei a ieșit accidentat.

Pentru un loc în marea finală, campioana europeană va întâlni Franța. Meciul este programat marți, cu începere de la ora 22:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport