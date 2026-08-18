Jamal Musiala s-a prăbușit din nou pe teren! VIDEO: Al doilea episod alarmant în doar câteva zile. Dezvăluirea jucătorului, după meci: „Disfuncție neurologică”

Jamal Musiala (23 de ani) s-a prăbușit pe teren pentru a doua oară în doar câteva zile. Momentul s-a produs în amicalul dintre 1. FC Heidenheim și Bayern Munchen 2-4.

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Musiala a intrat în minutul 61, în locul noului transfer Ismael Saibari, însă doar șase minute mai târziu s-a prăbușit în zona centrală a terenului. Colegii săi, printre care Jonathan Tah și Harry Kane, au alergat imediat spre el, iar medicii au intervenit.

Jamal Musiala s-a prăbușit din nou pe teren!

Potrivit goal.com, Musiala s-a ridicat după scurt timp, dar părea dezorientat și a avut nevoie de sprijin pentru a ajunge la marginea terenului. Apoi a mers spre tunel, în timp ce suporterii din stadion îi scandau numele.

Jamal musiala, Bayern Münih'in bugün oynadığı maçta da baygınlık geçirdi. https://t.co/W7cwZTuOlF pic.twitter.com/XYNwk3NbYs — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 18, 2026

Ceea ce amplifică îngrijorarea este faptul că Musiala mai avusese un episod asemănător cu doar câteva zile înainte.

În meciul cu RB Leipzig, câștigat de Bayern cu 3-1, mijlocașul ofensiv a înscris, dar ulterior s-a prăbușit pe gazon.

Atunci, informațiile din Germania indicau amețeli și probleme cu circulația, iar temperaturile de peste 30 de grade Celsius erau indicate ca un posibil factor declanșator.

La Leipzig, temperaturile au depășit 30 de grade Celsius. La Heidenheim, însă, au fost aproximativ 18 grade în momentul partidei.

Max Eberl a încercat atunci să liniștească situația, spunând că cel mai important este că Musiala se simte bine. Totuși, problema a devenit mult mai greu de ignorat după repetarea episodului la Heidenheim.

Întrebat acum despre starea fotbalistului, Max Eberl a răspuns:

„Veți afla. Jamal va vorbi în viitorul apropiat. Știam și știm despre asta”.

Când a fost întrebat de ce Musiala a fost introdus atât de repede după incidentul de la Leipzig, oficialul lui Bayern a repetat aceeași idee: „Jamal va vorbi despre asta”.

Musiala, mesaj pe Instagram, după ce i s-a făcut rău pe teren din nou

Jamal Musiala a postat un mesaj pe Instagram în care a dat asigurări că e bine:

„Cel mai important lucru mai întâi: sunt bine!

Sunt deosebit de recunoscător pentru mesajele voastre și pentru sprijinul pe care mi-l oferiți!

Înțeleg că mulți dintre voi sunteți îngrijorați. Astăzi vreau să vă liniștesc și să vă explic puțin situația:

Mi-au fost depistate episoade scurte de leșin care apar temporar și pentru scurt timp, dar care sunt bine tratabile, cauzate de o disfuncție neurologică.

Acestea pot duce la momentele care au apărut în ultima perioadă, precum cel din meciul cu Leipzig sau cel de acum, de la Heidenheim.

Știu că, la prima vedere, aceste momente pot părea înfricoșătoare, pentru mine însă, în prezent, ele fac parte din viața mea de zi cu zi.

Beneficiez de cele mai bune îngrijiri medicale în această privință și sunt foarte optimist. FC Bayern și oamenii apropiați mie îmi sunt mereu alături și mă sprijină în acest parcurs.

Este important de precizat că nu există niciun alt risc pentru sănătatea mea.

În strânsă coordonare și printr-un dialog constant cu specialiștii, dorința mea personală a fost să accept această provocare și, cu acordul medicilor neurologi specialiști, să continui să mă concentrez asupra lucrului care mă ajută cel mai mult în procesul de recuperare: să-mi trăiesc pur și simplu viața de zi cu zi și să continui să fac ceea ce iubesc, să joc fotbal.

Mi-am asumat această responsabilitate. Per total, am un sentiment foarte bun și sunt pe drumul cel bun.

Ceea ce mă ajută cel mai mult în acest parcurs este să continui, alături de echipa mea și cu sprijinul vostru extraordinar, să lupt pentru victorii și trofee.

Sper că acum mă puteți înțelege mai bine. În același timp, vă rog să înțelegeți că aș dori să păstrez în continuare acest subiect în cercul celor mai apropiați oameni de încredere, al clubului și al specialiștilor.

Vă mulțumesc!

Al vostru, J ❤️”

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