Jamal Musiala s-a prăbușit din nou pe teren! VIDEO: Al doilea episod alarmant în doar câteva zile. Dezvăluirea jucătorului, după meci: „Disfuncție neurologică”
Jamal Musiala s-a prăbușit din nou pe gazon (foto: Imago)
Campionate

Jamal Musiala s-a prăbușit din nou pe teren! VIDEO: Al doilea episod alarmant în doar câteva zile. Dezvăluirea jucătorului, după meci: „Disfuncție neurologică”

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 22:16
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 22:16
  • Jamal Musiala (23 de ani) s-a prăbușit pe teren pentru a doua oară în doar câteva zile. Momentul s-a produs în amicalul dintre 1. FC Heidenheim și Bayern Munchen 2-4.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Musiala a intrat în minutul 61, în locul noului transfer Ismael Saibari, însă doar șase minute mai târziu s-a prăbușit în zona centrală a terenului. Colegii săi, printre care Jonathan Tah și Harry Kane, au alergat imediat spre el, iar medicii au intervenit.

Rodri, prezentare spectaculoasă VIDEO+FOTO: Cum a anunțat Barcelona transferul starului spaniol: „Stăpânul spațiului și al timpului”
Citește și
Rodri, prezentare spectaculoasă VIDEO+FOTO: Cum a anunțat Barcelona transferul starului spaniol: „Stăpânul spațiului și al timpului”
Citește mai mult
Rodri, prezentare spectaculoasă VIDEO+FOTO: Cum a anunțat Barcelona transferul starului spaniol: „Stăpânul spațiului și al timpului”

Jamal Musiala s-a prăbușit din nou pe teren!

Potrivit goal.com, Musiala s-a ridicat după scurt timp, dar părea dezorientat și a avut nevoie de sprijin pentru a ajunge la marginea terenului. Apoi a mers spre tunel, în timp ce suporterii din stadion îi scandau numele.

Ceea ce amplifică îngrijorarea este faptul că Musiala mai avusese un episod asemănător cu doar câteva zile înainte.

În meciul cu RB Leipzig, câștigat de Bayern cu 3-1, mijlocașul ofensiv a înscris, dar ulterior s-a prăbușit pe gazon.

Atunci, informațiile din Germania indicau amețeli și probleme cu circulația, iar temperaturile de peste 30 de grade Celsius erau indicate ca un posibil factor declanșator.

  • La Leipzig, temperaturile au depășit 30 de grade Celsius. La Heidenheim, însă, au fost aproximativ 18 grade în momentul partidei.

Max Eberl a încercat atunci să liniștească situația, spunând că cel mai important este că Musiala se simte bine. Totuși, problema a devenit mult mai greu de ignorat după repetarea episodului la Heidenheim.

Întrebat acum despre starea fotbalistului, Max Eberl a răspuns:

„Veți afla. Jamal va vorbi în viitorul apropiat. Știam și știm despre asta”.

Când a fost întrebat de ce Musiala a fost introdus atât de repede după incidentul de la Leipzig, oficialul lui Bayern a repetat aceeași idee: „Jamal va vorbi despre asta”.

Musiala, mesaj pe Instagram, după ce i s-a făcut rău pe teren din nou

Jamal Musiala a postat un mesaj pe Instagram în care a dat asigurări că e bine:

„Cel mai important lucru mai întâi: sunt bine!

Sunt deosebit de recunoscător pentru mesajele voastre și pentru sprijinul pe care mi-l oferiți!

Înțeleg că mulți dintre voi sunteți îngrijorați. Astăzi vreau să vă liniștesc și să vă explic puțin situația:

Mi-au fost depistate episoade scurte de leșin care apar temporar și pentru scurt timp, dar care sunt bine tratabile, cauzate de o disfuncție neurologică.

Acestea pot duce la momentele care au apărut în ultima perioadă, precum cel din meciul cu Leipzig sau cel de acum, de la Heidenheim.

Știu că, la prima vedere, aceste momente pot părea înfricoșătoare, pentru mine însă, în prezent, ele fac parte din viața mea de zi cu zi.

Beneficiez de cele mai bune îngrijiri medicale în această privință și sunt foarte optimist. FC Bayern și oamenii apropiați mie îmi sunt mereu alături și mă sprijină în acest parcurs.

Este important de precizat că nu există niciun alt risc pentru sănătatea mea.

În strânsă coordonare și printr-un dialog constant cu specialiștii, dorința mea personală a fost să accept această provocare și, cu acordul medicilor neurologi specialiști, să continui să mă concentrez asupra lucrului care mă ajută cel mai mult în procesul de recuperare: să-mi trăiesc pur și simplu viața de zi cu zi și să continui să fac ceea ce iubesc, să joc fotbal.

Mi-am asumat această responsabilitate. Per total, am un sentiment foarte bun și sunt pe drumul cel bun.

Ceea ce mă ajută cel mai mult în acest parcurs este să continui, alături de echipa mea și cu sprijinul vostru extraordinar, să lupt pentru victorii și trofee.

Sper că acum mă puteți înțelege mai bine. În același timp, vă rog să înțelegeți că aș dori să păstrez în continuare acest subiect în cercul celor mai apropiați oameni de încredere, al clubului și al specialiștilor.

Vă mulțumesc!
Al vostru, J ❤️”

Citește și

„Vă omor, la naiba cu voi!” Guardiola, furie în vestiar în documentarul despre ultimele două sezoane la City. Divorțul și cearta cu căpitanul!
Campionate
19:49
„Vă omor, la naiba cu voi!” Guardiola, furie în vestiar în documentarul despre ultimele două sezoane la City. Divorțul și cearta cu căpitanul!
Citește mai mult
„Vă omor, la naiba cu voi!” Guardiola, furie în vestiar în documentarul despre ultimele două sezoane la City. Divorțul și cearta cu căpitanul!
Messi revine în forță în EA Sports FC 27 Ce rating a primit  după CM 2026 și ce poziție nouă are în joc + Detaliu-șoc despre Cristiano Ronaldo
Campionate
19:15
Messi revine în forță în EA Sports FC 27 Ce rating a primit după CM 2026 și ce poziție nouă are în joc + Detaliu-șoc despre Cristiano Ronaldo
Citește mai mult
Messi revine în forță în EA Sports FC 27 Ce rating a primit  după CM 2026 și ce poziție nouă are în joc + Detaliu-șoc despre Cristiano Ronaldo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
bayern munchen lesin jamal musiala Heidenheim
Știrile zilei din sport
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Superliga
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Citește mai mult
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Tenis
14:22
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Citește mai mult
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Stranieri
13:18
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Citește mai mult
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Liga Campionilor
12:13
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Citește mai mult
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:45
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
16:01
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
15:21
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Top stiri
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Tenis
13:08
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Citește mai mult
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Auto
12:37
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Citește mai mult
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Conference League
11:35
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Citește mai mult
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
B365
04:46
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
Citește mai mult
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 33 rapid 41 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share