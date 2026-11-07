Zidane, încă un pariu Selecționerul Franței a convocat jucătorul surprizei din Ligue 1: „E interesant și diferit”

Zinedine Zidane (54 de ani) a anunțat lotul Franței pentru ultimele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor și a venit cu încă o surpriză.

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Selecționerul Franței a continuat seria convocărilor neașteptate. După ce la prima acțiune a mizat pe Esteban Lepaul și Lucas Da Cunha, acum a făcut loc în lot unui atacant debutant la echipa națională.

Zidane l-a convocat pe Pablo Pagis la naționala Franței

Este vorba Pablo Pagis, vârful lui Paris FC, formație aflată pe locul 4 în Ligue 1 în acest moment. Zizou l-a chemat pentru a acoperi absența lui Akliouche, accidentat.

„E un jucător interesant, de profil diferit și e bine să-l putem vedea la aceste meciuri. Pablo era pe lista extinsă, e un jucător pe care vreau să îl văd”, a spus Zidane la conferința de presă.

Pagis, fost jucător al lui Lorient, este fiul lui Mickael Pagis, care a jucat în Franța pentru echipe ca Marseille, Strasbourg și Rennes, dar și pentru naționala de fotbal pe plajă condusă de Eric Cantona.

Pe lângă Akliouche, Zidane nu se va putea baza nici pe Jules Kounde, Ousmane Dembele și Esteban Lepaul, tot din cauza accidentărilor.

Franța joacă pe 12 noiembrie cu Italia, la Milano, și pe 15 noiembrie cu Turcia, la Bordeaux, în ultimele două etape din grupa A1. Zidane are 3 victorii și un egal în primele 4 meciuri ca selecționer.

Lotul complet al Franței

Portari: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens) Fundași: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Lenny Yoro (Manchester United)

Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Lenny Yoro (Manchester United) Mijlocași: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain) Atacanți: Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter)

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