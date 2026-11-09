Ultima mare provocare a anului  După triumful de la Paris, Carlos Alcaraz mai are o singură mare țintă : Turneul Campionilor
Alcaraz cu trofeul de la Paris / IMAGO
Tenis

Ultima mare provocare a anului După triumful de la Paris, Carlos Alcaraz mai are o singură mare țintă: Turneul Campionilor

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 14:55
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 15:55
  • Spaniolul atacă la Torino trofeul care îi lipsește din palmares. A pierdut finala ediției precedente, în fața lui Jannik Sinner
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Carlos Alcaraz mai are o singură mare provocare în sezonul 2026. După ce a cucerit duminică primul său trofeu la Paris Masters, în urma victoriei cu Ben Shelton, 7-6 (5), 7-5, spaniolul își îndreaptă atenția către Torino, unde se va desfășura Turneul Campionilor, între 15 și 22 noiembrie.

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Alcaraz, în căutarea trofeului care îi lipsește

În joc intră acum competiția pe care Alcaraz nu a reușit încă să o câștige, în ciuda palmaresului fantastic pe care și l-a construit până la cei 23 de ani ai săi. Cu șapte titluri de Grand Slam și nouă trofee ATP Masters 1000, spaniolul are acum ocazia să adauge încă o bijuterie de top coroanei sale.

Iar succesul de la Paris îi mărește spectaculos încrederea în forțele proprii. Alcaraz a câștigat 19 dintre cele 21 de meciuri disputate după revenirea în circuit, în urma accidentării la încheietura mâinii. Accidentare care l-a ținut departe de competiții timp de 4 luni. Trofeele cucerite la Tokyo, Viena și Paris confirmă din plin faptul că și-a regăsit forma de vârf înaintea ultimului examen important al anului.

16 trofee
din categoria „Big Titles” are Alcaraz după ce a câștigat turneul Masters 1000 de la Paris. El s-a apropiat la un singur trofeu de rivalul Sinner, care are 17. Categoria „Big Titles” include cele 4 turnee de Grand Slam, Turneul Campionilor, competițiile Masters 1000 și medalia olimpică de aur la simplu

4 debutanți, 4 „veterani”

Competiția de la Torino reunește cei mai buni opt jucători ai sezonului, iar formatul e diferit față de turneele obișnuite. Participanții sunt împărțiți în două grupe, fiecare jucător disputând câte trei partide.

Primii doi din fiecare grupă se califică în semifinale, câștigătorii urmând să se întâlnească în finala de pe 22 noiembrie.

Printre cei opt calificați se află și 4 debutanți: americanul Frances Tiafoe, italianul Flavio Cobolli, francezul Arthur Fils și spaniolul Rafael Jodar. Plus „consacrații” Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Ben Shelton și Daniil Medvedev.

Jannik Sinner lipsește, după ce și-a încheiat sezonul din cauza unei accidentări la genunchi. Un avantaj important pentru Alcaraz, italianul fiind chiar cel care l-a învins în finala ediției din 2025. Turneul de simplu debutează duminică, de la ora 15:00, și este transmis în România de Digisport.

Turneul Campionilor e o competiție pe care îmi doresc foarte mult să o câștig într-o zi. Nu știu dacă se va întâmpla anul acesta, anul viitor sau dacă voi reuși vreodată, dar voi munci din greu pentru asta. Merg la Torino cu multă încredere. Cu siguranță, voi lupta pentru trofeu Carlos Alcaraz

Cine a câștigat Turneul Campionilor în ultimii 10 ani

  • 2025 Jannik Sinner
  • 2024 Jannik Sinner
  • 2023 Novak Djokovic
  • 2022 Novak Djokovic
  • 2021 Alexander Zverev
  • 2020 Daniil Medvedev
  • 2019 Stafanos Tsitsipas
  • 2018 Alexander Zverev
  • 2017 Grigor Dimitrov
  • 2016 Andy Murray

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