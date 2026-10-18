Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat” 
Bojana Popovic. Foto: IMAGO
Handbal

Bojana Popovic, descumpănită Antrenoarea de la CSM București nu-și poate explica eșecul cu Sola: „Oricine ar fi fost, tot așa am fi arătat”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 22:13
  • Bojana Popovic (46 de ani) a vorbit cu greu după eșecul rușinos suferit de CSM București, 22-30 cu Sola, în Liga Campionilor.
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După un sezon anterior în care a redresat jocul echipei și a obținut medalia de bronz în EHF Champions League, antrenoarea din Muntenegru nu găsește acum explicații pentru înfrângerea de duminică.

Anterior, „tigroaicele” au pierdut și mai surprinzător, scor 32-25 cu Borussia Dortmund, partidă în care au avut inclusiv 9 goluri avans.

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Bojana Popovic: „Putea fi și cea mai slabă echipă din lume în fața noastră și tot am fi arătat așa”

„Evident, cred că a fost cel mai prost meci de când am venit. Am simțit că va fi greu încă de la începutul jocului. Am simțit că nu suntem cu capul în joc. Am încercat să facem schimbări pentru a vedea cine sunt cele 6 jucătoare pregătite. Nu am putut face asta.

În repriza a doua, am fost aproape, dar am ratat niște aruncări și am pasat greșit. Astăzi așa s-a încheiat. Cred că nu contează cine a fost în fața noastră, putea fi și cea mai slabă echipă din lume, tot am fi arătat așa.

Cred că a ținut de partea mentală. Nu am fost cu mintea la joc. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat.

Îmi voi asuma toată responsabilitatea. Trebuie să fac mai multe, nu știu ce, trebuie să mă gândesc la asta. Toate jucătoarele au fost pierdute pe teren, în multe situații, cel mai des în atac.

Apărarea a încercat să salveze jocul, dar nu am avut nici ajutor din poartă. Cred că toată echipa nu a fost la nivelul așteptat. Suntem dezamăgite și trebuie să ne oprim și să vorbim despre tot”, a declarat Popovic la conferință, potrivit gsp.ro.

Emma Friis: „Azi am fost foarte jos”

Cea mai bună marcatoare a CSM-ului, cu 7 reușite, pune eșecul strict pe seama prestației echipei și atrage atenția asupra nevoii de îmbunătățire a jocului.

„Cred că a fost totul despre noi azi. Nu cred că Sola a venit cu ceva surprinzător azi. A fost o partidă grea, știam că vor fi suișuri și coborâșuri, dar azi am fost foarte jos. Așa cum a spus Bojana, trebuie să ne uităm la noi înșine și să fim mai bune.

Toate suntem profesioniste, iubim handbalul, dar azi nu am jucat un handbal bun pentru că nu am găsit soluții. Vreau să le mulțumesc fanilor CSM pentru că au venit, înseamnă mult pentru noi și trebuie să ne ridicăm nivelul pentru noi, pentru echipă și pentru fani.”

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