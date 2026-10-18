CSM București, un nou eșec rușinos Rezultat șocant în ultimul meci din Liga Campionilor EHF pentru medaliata cu bronz la nivel european

CSM București - Sola 22-30. Rezultat rușinos pentru vicecampioana României, în etapa #6 din Liga Campionilor.

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Elevele Bojanei Popovic au îngregistrat al doilea rezultat suprinzător în actualul sezon european, după eșecul scor 32-25 cu Borussia Dortmund, partidă în care au avut inclusiv 9 goluri avans.

CSM București - Sola 22-30 . Eșec rușinos pentru vicecampioana României

Deși a avut evoluții foarte bune în Liga Campionilor, învingând Esbjerg și fiind foarte aproape de un rezultat pozitiv cu liderul Ferencvaros, CSM București a pierdut, duminică, aproape inexplicabil în Sala Polivalentă.

Sola a început tare partida și a pus rapid un avans de 3 goluri pe tabelă, pe care a reușit să-l mențină inclusiv la pauză.

Formația noastră a reușit să restabilească egalitatea în primele minute ale părții secunde, însă norvegiencele s-au impus rapid și au dus diferența până la 8 goluri, stabilind scorul final de 30-28.

Este prima victorie pentru Sola în actuala ediție a Ligii Campionilor, unde înregistrase până acum 5 eșecuri consecutive.

Emma Friis a fost cea mai bună marcatoare a formației bucureștene, cu 7 goluri, o treime din totalul marcat de întreaga echipă.

Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:

Poziţie Echipa Meciuri Puncte 1 Ferencvaros 6 12 2 Esbjerg 6 10 3 Brest Bretagne 6 8 4 CSM București 6 6 5 Borussia Dortmund 6 6 6 Sola 6 2 7 Buducnost 6 2 8 Ljubliana 6 2

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