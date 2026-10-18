CSM București, un nou eșec rușinos Rezultat șocant în ultimul meci din Liga Campionilor EHF pentru medaliata cu bronz la nivel european
CSM București. Foto: IMAGO
Handbal

CSM București, un nou eșec rușinos Rezultat șocant în ultimul meci din Liga Campionilor EHF pentru medaliata cu bronz la nivel european

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 18:30
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 18:58
  • CSM București - Sola 22-30. Rezultat rușinos pentru vicecampioana României, în etapa #6 din Liga Campionilor.
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Elevele Bojanei Popovic au îngregistrat al doilea rezultat suprinzător în actualul sezon european, după eșecul scor 32-25 cu Borussia Dortmund, partidă în care au avut inclusiv 9 goluri avans.

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CSM București - Sola 22-30. Eșec rușinos pentru vicecampioana României

Deși a avut evoluții foarte bune în Liga Campionilor, învingând Esbjerg și fiind foarte aproape de un rezultat pozitiv cu liderul Ferencvaros, CSM București a pierdut, duminică, aproape inexplicabil în Sala Polivalentă.

Sola a început tare partida și a pus rapid un avans de 3 goluri pe tabelă, pe care a reușit să-l mențină inclusiv la pauză.

Formația noastră a reușit să restabilească egalitatea în primele minute ale părții secunde, însă norvegiencele s-au impus rapid și au dus diferența până la 8 goluri, stabilind scorul final de 30-28.

Este prima victorie pentru Sola în actuala ediție a Ligii Campionilor, unde înregistrase până acum 5 eșecuri consecutive.

Emma Friis a fost cea mai bună marcatoare a formației bucureștene, cu 7 goluri, o treime din totalul marcat de întreaga echipă.

Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:

PoziţieEchipaMeciuriPuncte
1Ferencvaros612
2Esbjerg610
3Brest Bretagne68
4CSM București66
5Borussia Dortmund66
6Sola62
7Buducnost62
8Ljubliana62

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