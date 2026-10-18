CSM București, un nou eșec rușinos Rezultat șocant în ultimul meci din Liga Campionilor EHF pentru medaliata cu bronz la nivel european

- CSM București - Sola 22-30. Rezultat rușinos pentru vicecampioana României, în etapa #6 din Liga Campionilor.
Elevele Bojanei Popovic au îngregistrat al doilea rezultat suprinzător în actualul sezon european, după eșecul scor 32-25 cu Borussia Dortmund, partidă în care au avut inclusiv 9 goluri avans.
CSM București - Sola 22-30. Eșec rușinos pentru vicecampioana României
Deși a avut evoluții foarte bune în Liga Campionilor, învingând Esbjerg și fiind foarte aproape de un rezultat pozitiv cu liderul Ferencvaros, CSM București a pierdut, duminică, aproape inexplicabil în Sala Polivalentă.
Sola a început tare partida și a pus rapid un avans de 3 goluri pe tabelă, pe care a reușit să-l mențină inclusiv la pauză.
Formația noastră a reușit să restabilească egalitatea în primele minute ale părții secunde, însă norvegiencele s-au impus rapid și au dus diferența până la 8 goluri, stabilind scorul final de 30-28.
Este prima victorie pentru Sola în actuala ediție a Ligii Campionilor, unde înregistrase până acum 5 eșecuri consecutive.
Emma Friis a fost cea mai bună marcatoare a formației bucureștene, cu 7 goluri, o treime din totalul marcat de întreaga echipă.
Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:
|Poziţie
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Ferencvaros
|6
|12
|2
|Esbjerg
|6
|10
|3
|Brest Bretagne
|6
|8
|4
|CSM București
|6
|6
|5
|Borussia Dortmund
|6
|6
|6
|Sola
|6
|2
|7
|Buducnost
|6
|2
|8
|Ljubliana
|6
|2