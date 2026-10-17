„Am vorbit cu unii conducători” Cristi Balaj, despre candidatura la șefia LPF: „Există o nemulțumire legată de Iorgulescu”

Cristi Balaj (55 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a candida la următoarele alegeri pentru președinția Ligii Profesioniste de Fotbal.

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GOLAZO.ro a prezentat recent lista posibililor contracandidați ai lui Gino Iorgulescu pentru alegerile de anul viitor, iar fostul președinte de la CFR Cluj a venit cu lămuriri pe acest subiect.

Cristi Balaj: „Proiectul meu în acest moment este cu totul altul”

Balaj a aflat despre nemulțumirile legate de actualul președinte al Ligii, în urma unei discuții cu unele cluburi din primul eșalon, însă spune că nu plănuiește să fie unul dintre contracandidații acestuia.

„Nu vă ascund că am vorbit cu unii conducători de club, probabil de aceea a apărut și numele meu prin presă. A fost frumos din partea lor că s-au gândit la mine, dar proiectul meu în acest moment este cu totul altul, nu este legat de Ligă.

La LPF sunt și oameni foarte buni, știu că există o nemulțumire la adresa lui Gino Iorgulescu din partea unor cluburi, dar pentru mine nu este o prioritate în acest moment. Am alt proiect, mă concentrez la el, este mai important pentru mine.

Știu cluburi cu care am discutat, dar nu știu cât de serioasă a fost discuția, ele nu știu unele de celelalte. Există o nemulțumire legată de Gino Iorgulescu”, a declarat Balaj, potrivit sptfm.ro.

După retragerea din arbitraj, Cristi Balaj a ocupat mai multe funcții de conducere. Întâi la MTS și ANAD, după care a fost președinte la CFR Cluj, în perioada noiembrie 2021 – octombrie 2025.

Cum a câștigat Gino cele 3 mandate

În 2013: l-a învins pe Dumitru Dragomir, scor 11-7

În 2017: l-a învins pe Sorin Drăgoi (președinte Poli Timișoara), scor 13-1

În 2022: A fost votat în unanimitate, fiind singurul candidat

PREȘEDINȚII LPF începând din 1992

Mircea Angelesc: 1992-1996

Dumitru Dragomir: 1996-2013

Gino Iorgulescu: 2013-prezent

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