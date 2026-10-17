„Calități de neegalat” Jucătorul din Superligă care i-a impresionat pe spanioli: „Îi înspăimântă pe adversari” +34 foto
Martin Pascual. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Calități de neegalat” Jucătorul din Superligă care i-a impresionat pe spanioli: „Îi înspăimântă pe adversari”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 17:47
  • Martin Pascual (27 de ani), fundașul central al celor de la Dinamo, i-a impresionat pe conaționalii săi după evoluțiile foarte bune din acest sezon.
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Jucătorul „câinilor” are prestații excelente în defensivă, dar este decisiv și în fazele de atac, aspect care i-a pe care l-au subliniat și jurnaliștii spanioli.

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Martin Pascual, lăudat în presa spaniolă: „Calitățile sale de lider sunt de neegalat”

Stoperul spaniol a reușit 5 goluri pentru Dinamo, în 12 apariții în acest sezon, fiind cel mai bun marcator al formației lui Nuno Campos, la egalitate cu Danny Armstrong.

„Poziționarea sa, viziunea asupra jocului, capacitatea de a anticipa mișcările adversarilor, de a găsi spațiul perfect, anvergura și stăpânirea jocului aerian, printre alte calități, sunt elemente cheie pentru ca fostul jucător al echipei Rayo Vallecano să devină «El Matador» (așa îi spun colegii de echipă) la Dinamo București.

Martín își arată potențialul imens într-un vestiar în care, în ciuda multiplelor naționalități, se vorbește exclusiv în engleză.

Este esențial în fazele fixe, deoarece prezența sa îi înspăimântă pe adversari și le dă încredere coechipierilor, la fel ca în orice fază în care fundașul spaniol se alătură atacului.

El știe foarte bine care este rolul său pe teren, dar profită la maxim de libertatea de care dispune și, atunci când are ocazie, se îndreaptă spre poarta adversă. Iar modul cum gestionează faza este unul dintre elementele-cheie ale echipei. Calitățile sale de lider sunt de neegalat”, a scris publicația marca.com.

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (34 imagini)

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+34 Foto
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Pascual a semnat cu Dinamo în vara acestui an, liber de contract după despărțirea de Mirandes, club din liga secundă spaniolă.

În prezent, fundașul central este al cincilea cel mai bun marcator spaniol din toate ligile principale, conform sursei citate.

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