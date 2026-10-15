6 candidați la șefia LPF Culisele cursei pentru putere, cu 6 luni înaintea alegerilor.  Ce rivali încep să se întrevadă pentru Gino Iorgulescu

Actualul mandat șefului LPF, Gino Iorgulescu, se încheie în primăvara anului viitor și, cel mai probabil, alegerile vor avea loc în luna aprilie 2027.

Gino Iorgulescu a anunțat că va candida pentru al 4-lea mandat. Dani Coman a susținut și el că vrea să intre în joc, însă alți doi foști mari fotbaliști sunt vehiculați în ultima vreme ca potențiali participanți.

Două dintre marile cluburi din București, FCSB și Rapid, au anunțat deja voturi opuse în privința lui Gino: unul îl va vota, altul nu.

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Liga Profesionistă de Fotbal va afla în primăvara lui 2027 dacă va fi condusă de Gino Iorgulescu și dincolo de 2030 sau va avea un alt președinte.

Actualul mandat al lui Gino expiră peste 6 luni, când vor și avea loc alegeri, la care vor vota cele 16 cluburi care sunt acum în Liga 1.

Culisele cursei pentru șefia LPF, cu 6 luni înaintea alegerilor

Deocamdată, există un singur personaj care și-a anunțat în mod ferm intenția de a candida. Chiar Gino Iorgulescu, care se va afla în situația lui Răzvan Burleanu de la FRF: va cere voturile pentru a câștiga al 4-lea mandat.

El a devenit președinte prima dată în 2013, când a reușit, cu o puternică influență politică, ajutat atunci de Victor Ponta, să-l învingă pe Dumitru Dragomir. Ulterior a câștigat lejer scrutinele din 2017 și 2022.

11-7 a fost scorul votului din toamna lui 2013, în duelul Gino Iorgulescu

Acum însă, cel puțin în culise, se duce o bătălie intensă. Iar informațiile GOLAZO.ro, din interiorul fotbalului românesc, construiesc un context în care nume foarte importante sunt tentate să intre în cursa pentru a prelua Liga Profesionistă.

Dani Coman și-a asumat public. Urmează Lupescu și Marica?

Primul care a dezvăluit și public că ar dori să-l înfrunte pe Gino Iorgulescu e Dani Coman. Fost fotbalist, inclusiv al echipei naționale, actualul președinte de la FC Argeș a fost mulți ani în fruntea altor cluburi din Liga 1, printre care Astra Giurgiu și Hermannstadt.

Totuși, el a pierdut un atu important în ultimul timp: influența din FRF a lui Gabriel Bodescu, cel care instrumenta în culise candidatura lui Coman la LPF.

Doi alți mari fotbaliști români sunt vehiculați tot mai des ca variante de candidați la alegerile din primăvară: Ionuț Lupescu și Ciprian Marica. Nici unul dintre ei n-a confirmat în public o asemenea intenție. Amândoi, în schimb, au avut sau au, mai degrabă, ca țintă șefia FRF.

Lupescu a și candidat în 2018, când a fost învins categoric de Burleanu, iar Marica s-a poziționat mereu ca un critic vehement al actualei administrații de la Casa Fotbalului.

Lupescu ar beneficia și de o puternică susținere politică, inclusiv rolul pe care îl are cum în Clubul Sportiv Dinamo fiind consecința sprijinului din zona politică pe care îl are.

Un fost arbitru și o mare surpriză!

Ultimul nume important, din interiorul fotbalului, despre care tot mai mulți spun că s-ar gândi să candideze, e cel al unui fost arbitru: Cristi Balaj. Inclusiv în interiorul LPF se discută despre varianta candidaturii lui Balaj.

După retragerea din arbitraj, de acum 10 ani, Balaj a activat în mai multe funcții de conducere: MTS, ANAD, după care a fost președinte la CFR Cluj.

Cea mai mare surpriză ar putea proveni însă din cu totul altă direcție. Prinde tot mai mult contur varianta candidaturii unui personaj care să nu aibă deloc un trecut în fotbal, nici ca jucător, antrenor, conducător sau arbitru, ci să provină din mediul de afaceri.

Un manager, mai ales că sunt cluburi, în frunte cu Dinamo, care văd într-o astfel de soluție proiectul ideal ca LPF să se dezvolte cu cea mai mare viteză în intervalul 2027-2032.

FCSB e cu Gino, Rapid e cu Dani Coman

Recent a fost eliminată o condiție pe care un candidat trebuia să o îndeplinească pentru a putea intra în cursă și anume: să fi avut 5 ani consecutivi o funcție de conducere în cadrul unei structuri sportive.

Rămâne însă în picioare obligativitatea ca pentru a candida o persoană să fie propus de cel puțin unul dintre cele 16 cluburi din Liga 1.

Recent, președinții a două mari cluburi din București, FCSB și Rapid, au fost chestionați în emisiunile de la Prima Sport despre cum ar vota dacă acum ar avea loc alegeri pentru șefia FRF și candidați ar fi Gino Iorgulescu și Dani Coman.

Mihai Stoica, de la FCSB, a ales varianta Gino, în timp ce Victor Angelescu, de la Rapid, a susținut că l-ar vota pe Dani Coman.

Cum a câștigat Gino cele 3 mandate

În 2013: l-a învins pe Dumitru Dragomir, scor 11-7

În 2017: l-a învins pe Sorin Drăgoi (președinte Poli Timișoara), scor 13-1

În 2022: A fost votat în unanimitate, fiind singurul candidat

PREȘEDINȚII LPF începând din 1992

Mircea Angelesc: 1992-1996

Dumitru Dragomir: 1996-2013

Gino Iorgulescu: 2013-prezent

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