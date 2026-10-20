Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul din Liga 1 care  i-a atras atenția lui Becali:  „Foarte puternic” +20 foto
Matko Babic (dreapta)/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul din Liga 1 care i-a atras atenția lui Becali: „Foarte puternic”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 22:28
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a remarcat evoluția lui Matko Babic (28 de ani), atacantul celor de la FC Voluntari, în meciul câștigat de roș-albaștri cu scorul de 2-1.
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Fotbalistul croat al ilfovenilor a fost titular în partida cu FCSB și a fost de două ori aproape de gol, la scorul de 1-1. În minutul 70, șutul său a lovit bara porții apărate de Ștefan Târnovanu, iar mai apoi a reluat puțin alături, cu o lovitură de cap.

Matko Babic a fost înlocuit în minutul 83 de antrenorul Florin Pârvu, care l-a trimis pe teren pe Mihai Roman.

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Gigi Becali, despre Matko Babic: „Foarte puternic”

După fluierul de final al partidei, patronul de la FCSB a fost întrebat despre Remus Guțea, marcatorul golului celor de la FC Voluntari. Becali a scos însă în evidență prestația lui Babic.

„Nu m-am uitat bine la el, adică a fost doar o discuţie şi atât, nu a mai existat niciun interes (n.r. Guțea a fost remarcat de MM Stoica). Ce rost are să vorbim acum de Guţea?

Mi-a plăcut ăla, atacantul lor, puternic, foarte puternic (n.r. Matko Babic)”, a declarat Becali la Prima Sport.

  • Atacantul croat a ajuns gratis la FC Voluntari în vara lui 2025, după despărțirea de CSC Șelimbăr. Mai are contract cu ilfovenii până în vara lui 2027.
  • De-a lungul carierei, Matko Babic a mai evoluat pentru NK Rudes, NK Radomlje, FC Hermannstadt, AEL Limassol, PAEEK Kyrenia, HNK Rijeka, Karvina și Lokomotiva Zagreb
250.000 de euro
este cota lui Matko Babic, potrivit transfermarkt.ro
FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (9).jpeg
FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (9).jpeg

Galerie foto (20 imagini)

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VIDEO. Golul marcat de Alexandru Stoian în FC Voluntari - FCSB 1-2

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