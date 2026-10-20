Țintă nouă pentru FCSB? Jucătorul din Liga 1 care i-a atras atenția lui Becali: „Foarte puternic”

- Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a remarcat evoluția lui Matko Babic (28 de ani), atacantul celor de la FC Voluntari, în meciul câștigat de roș-albaștri cu scorul de 2-1.
Fotbalistul croat al ilfovenilor a fost titular în partida cu FCSB și a fost de două ori aproape de gol, la scorul de 1-1. În minutul 70, șutul său a lovit bara porții apărate de Ștefan Târnovanu, iar mai apoi a reluat puțin alături, cu o lovitură de cap.
Matko Babic a fost înlocuit în minutul 83 de antrenorul Florin Pârvu, care l-a trimis pe teren pe Mihai Roman.
Gigi Becali, despre Matko Babic: „Foarte puternic”
După fluierul de final al partidei, patronul de la FCSB a fost întrebat despre Remus Guțea, marcatorul golului celor de la FC Voluntari. Becali a scos însă în evidență prestația lui Babic.
„Nu m-am uitat bine la el, adică a fost doar o discuţie şi atât, nu a mai existat niciun interes (n.r. Guțea a fost remarcat de MM Stoica). Ce rost are să vorbim acum de Guţea?
Mi-a plăcut ăla, atacantul lor, puternic, foarte puternic (n.r. Matko Babic)”, a declarat Becali la Prima Sport.
- Atacantul croat a ajuns gratis la FC Voluntari în vara lui 2025, după despărțirea de CSC Șelimbăr. Mai are contract cu ilfovenii până în vara lui 2027.
- De-a lungul carierei, Matko Babic a mai evoluat pentru NK Rudes, NK Radomlje, FC Hermannstadt, AEL Limassol, PAEEK Kyrenia, HNK Rijeka, Karvina și Lokomotiva Zagreb