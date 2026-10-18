S-au cutremurat pereții! Cristi Chivu a făcut iureș în vestiar! „Cel mai turbulent discurs” de când românul o antrenează pe Inter

Cristian Chivu (45 de ani) și-a pierdut cumpătul la pauza partidei cu Bologna, când scorul era 1-1, după ce Inter fusese condusă, iar intervenția sa în vestiar ar fi avut un impact imediat asupra evoluției lui Inter.

Campioana en titre s-a impus, în cele din urmă, cu 3-1, iar schimbările lui Chivu au decis meciul.

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Potrivit publicației italiene Gazzetta dello Sport, antrenorul român a avut o reacție extrem de vehementă în fața jucătorilor săi, nemulțumit de prestația din prima repriză.

Schimbarea de atitudine s-a văzut după revenirea de la cabine, când formația nerazzurra a ridicat nivelul jocului și a obținut victoria cu 3-1.

„Cel mai turbulent discurs de la pauză” de când Chivu o antrenează pe Inter

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport susțin că pauza meciului cu Bologna a fost cea mai tensionată de când Cristian Chivu a preluat banca tehnică a echipei milaneze.

Tehnicianul român ar fi fost extrem de nemulțumit de cele aproximativ 40 de minute în care Inter nu a reușit să controleze jocul așa cum și-ar fi dorit.

Potrivit sursei citate, Chivu le-a reproșat jucătorilor prestația din prima repriză, iar intensitatea intervenției sale a fost atât de mare încât și-a pierdut vocea.

Cea mai turbulentă pauză de când românul antrenează Inter. Gazzetta dello Sport, despre discursul lui Cristi Chivu

Mai mult, italienii scriu că momentul a depășit chiar și tensiunea resimțită după partida Juventus – Inter, încheiată cu scorul de 4-3 în sezonul precedent.

Mesajul lui Chivu ar fi fost adresat întregului grup, iar reacția echipei din repriza secundă i-a confirmat antrenorului că intervenția sa și-a atins scopul.

Inter s-a trezit după pauză. Schimbările lui Chivu au decis meciul

După repriza secundă, Inter a arătat o altă față, cu mai multă intensitate.

Pe lângă reacția jucătorilor, un rol important l-au avut și schimbările efectuate de Cristian Chivu. Faza golului de 3-1 a reprezentat exemplul perfect al modului în care antrenorul a gestionat banca de rezerve.

Acțiunea a implicat patru fotbaliști introduși pe parcursul partidei:

Hakan Calhanoglu a oferit pasa lungă care a declanșat faza.

a oferit pasa lungă care a declanșat faza. Henrikh Mkhitaryan a contribuit printr-o execuție tehnică de clasă.

a contribuit printr-o execuție tehnică de clasă. Carlos Augusto a pătruns în viteză și a trimis centrarea.

a pătruns în viteză și a trimis centrarea. Ange-Yoan Bonny a finalizat simplu, ducând scorul la 3-1.

La finalul partidei, Cristian Chivu nu a mai avut voce pentru a susține conferința de presă, astfel că a fost înlocuit de secundul său, Aleksandar Kolarov.

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