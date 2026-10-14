Chivu, un nou eșec Inter a pierdut acasă în fața lui Club Brugge. Italienii au încasat patru goluri!
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Chivu, un nou eșec Inter a pierdut acasă în fața lui Club Brugge. Italienii au încasat patru goluri!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 00:06
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 00:15
  • INTER - CLUB BRUGGE 3-4. Un nou eșec pentru formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) în Liga Campionilor.
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Campioana Italiei continuă seria rezultatelor negative în cea mai puternică competiție continentală, după eșecul cu Real Madrid, 1-2, din prima etapă.

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Un nou eșec pentru Inter în Liga Campionilor. Echipa lui Chivu, învinsă surprinzător de Club Brugge

În minutul 29, Calhanoglu l-a faultat pe Forbs, iar arbitrul a arătat punctul cu var pentru belgieni.

Tresoldi a transformat fără emoții și a deschis scorul pe „Meazza”. Inter a egalat până la pauză, prin reușita lui Lautaro Martinez din minutul 44.

Repriza secundă a fost una nebună, cu nu mai puțin de cinci goluri.

Lautaro a avut șansa „dublei” însă a ratat incredibil din câțiva metri. În loc de 2-1 pentru Inter s-a făcut 1-2 pentru belgieni.

Același Tresoldi și-a trecut din nou numele pe tabela de marcaj în minutul 63, iar în minutul 74 a reușit hat-trick-ul.

Speranțele „nerazzurrilor” au fost reaprinse de Lautaro Martinez, care a reușit în cele din urmă „dubla” în minutul 81.

Brugge nu a cedat și a reușit și golul patru! Romeo Vermant a scăpat unu la unu cu Josep Martinez și l-a învins pe acesta cu o „scăriță” de efect. Era minutul 87.

Ange Bonny a marcat și el pentru Inter în minutul 90+3, dar echipa antrenată de Cristi Chivu nu a reușit să găsească și golul egalizator.

Astfel, după două etape, campioana Italiei are 0 puncte și se află momentan pe poziția 28. De partea cealaltă, Brugge este pe 18, cu 3 puncte.

În runda următoare, Inter o va găzdui pe Shaktar, în timp ce formația belgiană va întâlni Lens. Ambele meciuri sunt programate miercuri, 21 octombrie, de la ora 22:00.

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