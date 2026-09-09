Nu l-a învins Mourinho! Cum a pierdut Chivu startul de Champions în fața Realului. Ce a afectat Interul decisiv
Chivu, indicații live pentru Bisseck pe „Bernabeu”. Foto: Imago
Liga Campionilor

Nu l-a învins Mourinho! Cum a pierdut Chivu startul de Champions în fața Realului. Ce a afectat Interul decisiv

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 00:12
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 00:35
  • REAL - INTER 2-1. Discipolul Chivu l-a înfruntat curajos pe maestrul Mourinho, l-a atacat, a avut un joc colectiv bun și posesie superioară.
  • Antrenorul nerazzurro a fost învins de propriii jucători, de erorile lor la goluri. Și de Courtois, care a rezistat în fața șuturilor lui Inter. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 22 mai 2010, Cristi Chivu era jucător și Jose Mourinho antrenor la formidabilul Inter, care cucerea Liga Campionilor pe „Bernabeu”, 2-0 cu Bayern, într-un sezon al faimoasei „triple” nerazzurre Champions-Serie A-Coppa Italia.

Eroul Răzvan Marin  FOTO. Prima victorie pentru AEK Atena în UCL după 20 de ani, datorită românului! Reacția acestuia: „Destinul”
Citește și
Eroul Răzvan Marin FOTO. Prima victorie pentru AEK Atena în UCL după 20 de ani, datorită românului! Reacția acestuia: „Destinul”
Citește mai mult
Eroul Răzvan Marin  FOTO. Prima victorie pentru AEK Atena în UCL după 20 de ani, datorită românului! Reacția acestuia: „Destinul”

Pe 8 septembrie 2026, cei doi s-au înfruntat în aceeași mare competiție europeană, CL, dar ambii erau antrenori, Chivu tot la Inter, Mourinho la Real, pe același templu din Madrid.

Chivu, joc colectiv bun. Erorile individuale au afectat Interul

Cei doi s-au îmbrățișat înaintea duelului, ciocnirea între maestru și discipol.

Și maestrul Jose (63 de ani) a câștigat în fața discipolului (45). Totuși, Chivu nu a fost învins de Mou marți seară.

Pentru că Inter a jucat bine colectiv, ca idee, ca plan, a încercat să pună presiune asupra marii rivale.

După o dublă eroare a interiștilor, Mbappe a deschis scorul. Foto: Imago După o dublă eroare a interiștilor, Mbappe a deschis scorul. Foto: Imago
După o dublă eroare a interiștilor, Mbappe a deschis scorul. Foto: Imago

Pe Chivu l-au învins propriii jucători în această partidă. Două erori individuale la primul gol blanco, Curtis Jones a făcut prima eroare, apoi Bisseck, urmate de pasa directă a lui Brahim Diaz și de șutul decisiv al lui Mbappe.

Mai lipsea gafa portarului și Josep Martinez a vrut să-l dribleze pe Valverde, care a agățat mingea și a trimis-o în plasă.

Alt gol, Valverde, după gafa lui Martinez. Foto: Imago Alt gol, Valverde, după gafa lui Martinez. Foto: Imago
Alt gol, Valverde, după gafa lui Martinez. Foto: Imago

Jocul s-a schimbat exact cum voia Mourinho. Dar Interul lui Chivu a luptat

Dintr-o dată, Real avea 2-0 la jumătatea primei reprize și meciul s-a schimbat. Pe acest fond, Inter trebuia să riște mai mult, să se deschidă mai mult. Exact ce voia Mourinho, perfect pentru tactica sa.

Inter și-a creat ocazii, a avut și Madridul multe șanse, era imposibil să nu o facă pe asemenea spații, dar echipa lui Chivu a reușit să reducă scorul, Carlos Augusto.

Nu a putut mai mult și pentru că portarul madrilenilor, Courtois, a respins aproape tot ce au tras nerazzurrii.

Rămâne jocul curajos al lui Chivu, rămâne posesia superioară, peste 60%, însă rămân și gafele campionilor Italiei. Până la urmă, erorile au decis meciul.

19-14 a fost raportul
șuturilor la poartă în favoarea Interului (7-8 pe poartă)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
Real Madrid Jose Mourinho Liga Campionilor Inter Milano Cristi Chivu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:55
Incident șocant pe stadion Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
Incident șocant pe stadion  Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
13:48
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
13:09
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
12:19
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Nationala
05:00
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Liga Campionilor
09:35
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Citește mai mult
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
Tenis
10:54
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața!
Citește mai mult
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
B365
08.09
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
Citește mai mult
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 39 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share