Nu l-a învins Mourinho! Cum a pierdut Chivu startul de Champions în fața Realului. Ce a afectat Interul decisiv

REAL - INTER 2-1. Discipolul Chivu l-a înfruntat curajos pe maestrul Mourinho, l-a atacat, a avut un joc colectiv bun și posesie superioară.

Antrenorul nerazzurro a fost învins de propriii jucători, de erorile lor la goluri. Și de Courtois, care a rezistat în fața șuturilor lui Inter.

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Pe 22 mai 2010, Cristi Chivu era jucător și Jose Mourinho antrenor la formidabilul Inter, care cucerea Liga Campionilor pe „Bernabeu”, 2-0 cu Bayern, într-un sezon al faimoasei „triple” nerazzurre Champions-Serie A-Coppa Italia.

Pe 8 septembrie 2026, cei doi s-au înfruntat în aceeași mare competiție europeană, CL, dar ambii erau antrenori, Chivu tot la Inter, Mourinho la Real, pe același templu din Madrid.

Chivu, joc colectiv bun. Erorile individuale au afectat Interul

Cei doi s-au îmbrățișat înaintea duelului, ciocnirea între maestru și discipol.

Și maestrul Jose (63 de ani) a câștigat în fața discipolului (45). Totuși, Chivu nu a fost învins de Mou marți seară.

Pentru că Inter a jucat bine colectiv, ca idee, ca plan, a încercat să pună presiune asupra marii rivale.

După o dublă eroare a interiștilor, Mbappe a deschis scorul. Foto: Imago

Pe Chivu l-au învins propriii jucători în această partidă. Două erori individuale la primul gol blanco, Curtis Jones a făcut prima eroare, apoi Bisseck, urmate de pasa directă a lui Brahim Diaz și de șutul decisiv al lui Mbappe.

Mai lipsea gafa portarului și Josep Martinez a vrut să-l dribleze pe Valverde, care a agățat mingea și a trimis-o în plasă.

Alt gol, Valverde, după gafa lui Martinez. Foto: Imago

Jocul s-a schimbat exact cum voia Mourinho. Dar Interul lui Chivu a luptat

Dintr-o dată, Real avea 2-0 la jumătatea primei reprize și meciul s-a schimbat. Pe acest fond, Inter trebuia să riște mai mult, să se deschidă mai mult. Exact ce voia Mourinho, perfect pentru tactica sa.

Inter și-a creat ocazii, a avut și Madridul multe șanse, era imposibil să nu o facă pe asemenea spații, dar echipa lui Chivu a reușit să reducă scorul, Carlos Augusto.

Nu a putut mai mult și pentru că portarul madrilenilor, Courtois, a respins aproape tot ce au tras nerazzurrii.

Rămâne jocul curajos al lui Chivu, rămâne posesia superioară, peste 60%, însă rămân și gafele campionilor Italiei. Până la urmă, erorile au decis meciul.

19-14 a fost raportul șuturilor la poartă în favoarea Interului (7-8 pe poartă)

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