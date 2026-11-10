Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul lui Inter, a primit două vești proaste în doar câteva ore în ceea ce privește jucătorii din ofensivă.

Ange-Yoan Bonny (23 de ani) va fi indisponibil cel puțin o lună, în urma unei accidentări, în timp ce Marcus Thuram (29 de ani) a părăsit cantonamentul Franței.

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Duminică, Inter a învins-o pe Como, scor 2-0, în etapa #11 din Serie A, însă partida a lăsat urme în rândul jucătorilor din ofensiva „nerazzurrilor”

Dublă lovitură pentru Chivu. Ange-Yoan Bonny și Marcus Thuram s-au accidentat

Bonny a intrat în minutul 73 al duelului de pe „Meazza”. Ivorianul a rezistat până la final, dar s-a ales cu o accidentare la coapsa dreapta, care îl va ține departe de gazon minimum o lună, scrie Gazzetta dello Sport.

Marcus Thuram, golgheterul lui Inter în Serie A, cu 6 goluri marcate, a reușit să puncteze în minutul 19 și a fost schimbat în minutul 88 cu Benjamin Pavard.

Atacantul a fost convocat de Zinedine Zidane la naționala Franței pentru meciurile cu Italia și Turcia, ultimele din grupele Ligii Națiunilor.

Ange Yoan-Bonny și Marcus Thuram/ Foto: IMAGO

Federația Franceză a anunțat însă că Thuram a acuzat dureri la nivelul mușchiului din spatele coapsei drepte după meciul cu Como.

Staff-ul medical al „cocoșilor galici” a decis ca jucătorul lui Inter să nu fie forțat, astfel, Marcus a părăsit cantonamentul, iar în locul său a fost chemat Eli Junior Kroupi (20 de ani), atacantul lui Bournemouth.

„Marcus Thuram a simțit o tensiune la mușchiul ischiogambier drept duminică, în timpul meciului de campionat împotriva echipei Como.

Această durere persistentă l-a împiedicat să participe luni la antrenamentul cu echipa națională a Franței, rămânând sub supraveghere medicală.

În lipsa unei îmbunătățiri marți dimineață și în urma unor examinări, de comun acord cu Inter Milano și cu jucătorul, staff-ul medical al echipei naționale a decis să-l pună din nou la dispoziția clubului său. El va părăsi lotul în cursul după-amiezii.

Eli Junior Kroupi a fost convocat de selecționerul Zinedine Zidane pentru a-l înlocui. Jucătorul de la Bournemouth urmează să se alăture lotului marți seara.”, se arată în comunicatul Federației Franceze.

În acest moment, Chivu mai are în lot doar doi atacanți de meserie valizi: Pio Esposito (21 de ani) și Matteo Lavelli (19 ani), promovat de la echipa U23.

Lautaro Martinez (29 de ani), căpitanul lui Inter, se reface în continuare după accidentarea suferită la mijlocul lunii octombrie. Argentinianul ar putea reveni însă la meciul cu Atalanta, primul al lui Inter după pauza internațională.

Partida este programată pe 22 noiembrie, de la ora 21:45.

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