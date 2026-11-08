Cristiano Ronaldo (41 de ani) profită de întreruperea campionatului din Arabia Saudită pentru a se bucura de câteva momente de relaxare la vila de lux din Cascais, evaluată la 34,5 de milioane de euro.

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Joi, superstarul lui Al-Nassr și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei, după 23 de ani petrecuți în tricoul primei reprezentative.

Cristiano Ronaldo se relaxează în conacul de 34,5 de milioane de euro

Cum campionatul din Arabia Saudită s-a întrerupt odată cu pauza internațională, Ronaldo a decis să-și petreacă câteva zile la vila sa de lux, situată în Quinta da Marinha, din Cascais.

Proprietatea are 900 de metri pătrați, distribuiți pe trei etaje, și include opt dormitoare, livinguri largi, ferestre generoase și un concept arhitectural modern, axat pe lumină naturală și intimitate.

Construcția vilei a fost finalizată în luna ianuarie a acestui an, după mai mulți ani de lucrări. A depășit semnificativ bugetul inițial de 19,7 milioane de euro și a ajuns la 34,5 milioane de euro.

Potrivit abola.pt, Cristiano se află în Portugalia încă de miercurea trecută, în timp ce Georgina și copiii cuplului au aterizat pe aeroportul Tires joi.

Piscină infinity cu pereți din sticlă

Unul dintre punctele de atracție ale vilei este piscina infinity cu pereți din sticlă, care permite vizibilitate subacvatică și oferă un efect vizual rar întâlnit, chiar și în segmentul de lux extrem.

Complexul rezidențial mai include sală de fitness complet echipată, zonă de spa, cinema privat și spații dedicate relaxării, toate personalizate conform preferințelor starului portughez. Există, de asemenea, un loc de joacă pentru cei cinci copii ai cuplului.

Reședința dispune și de un garaj subteran de mari dimensiuni, proiectat special pentru a găzdui impresionanta colecție de automobile a lui Ronaldo, evaluată în prezent la peste 13 milioane de euro.

Finisajele sunt și ele la cel mai înalt nivel: marmură premium, elemente decorative unicat și detalii opulente, inclusiv robineți din aur masiv.

Cristiano Ronaldo intenționează să se mute definitiv în această vilă după finalul carierei.

Până atunci, CR7 mai are un singur țel. Atingerea bornei de 1.000 de goluri.

984 de goluri a marcat Ronaldo de-a lungul carierei sale

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