„Nu am ajuns la niciun acord” Edi Iordănescu, deranjat de speculațiile apărute: „Percepții și așteptări care nu-mi sunt benefice”
Edi Iordănescu
Campionate

„Nu am ajuns la niciun acord” Edi Iordănescu, deranjat de speculațiile apărute: „Percepții și așteptări care nu-mi sunt benefice”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 14:54
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 14:54
  • Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, a transmis un amplu mesaj privind viitorul său.
  • Tehnicianul a confirmat că există discuții preliminare cu unele cluburi, însă a subliniat că nu a ajuns încă la niciun acord oficial.
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Edi Iordănescu este liber de contract de mai bine de un an, după ce s-a despărțit de Legia Varșovia, alături de care a cucerit un trofeu.

Antrenorul nu și-a mai găsit un angajament de atunci. Iordănescu Jr. a refuzat recent propunerea celor de la Dinamo Kiev.

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Edi Iordănescu, detalii despre viitorul său: „Îmi doresc să revin cât mai curând”

În ultima perioadă, numele lui Edi Iordănescu a fost asociat cu mai multe cluburi, precum Wieczysta Cracovia, care l-a demis pe Zeljko Kopic, Maccabi Haifa sau chiar cu naționala Bulgariei.

Edi Iordănescu a transmis astăzi un amplu mesaj în care a confirmat că există negocieri cu unele cluburi, dar nimic nu s-a concretizat încă.

„În ultima perioadă, numele meu a fost asociat cu mai multe cluburi, fiind vehiculate diverse informații despre posibile contacte, negocieri sau manifestări de interes.

Unele dintre aceste informații au un fundament real, în timp ce altele sunt pur speculative și nu reflectă realitatea.

Este adevărat că mă pregătesc pentru următoarea etapă a carierei mele de antrenor și îmi doresc să revin cât mai curând într-un proiect sportiv care să mă reprezinte și să mă motiveze.

Așa cum știe oricine activează în fotbalul profesionist, există însă o distanță considerabilă între un prim contact, o manifestare de interes și concretizarea unei colaborări.

De-a lungul carierei mele, am încercat să rămân fidel valorilor și principiilor mele profesionale. Prioritatea mea nu este să accept pur și simplu următoarea oportunitate, ci să fac alegerea potrivită, într-un proiect care să ofere stabilitate, o viziune sportivă clară, încredere reciprocă și perspective solide de dezvoltare”, a precizat Iordănescu pe Facebook.

Edi Iordănescu: „În acest moment nu am ajuns la niciun acord cu vreun club”

Edi Iordănescu a comentat și zvonurile apărute în ultima perioadă în jurul său și a declarat că își dorește să își găsească un angajament.

„Am observat, de asemenea, că numeroase informații apărute în presa internațională au fost ulterior preluate și de presa din România, dar si in sens invers. Respect activitatea jurnaliștilor, înțeleg interesul pentru viitorul meu profesional și apreciez atenția acordată.

În același timp, asocierea aproape zilnică a numelui meu cu diferite cluburi, inclusiv în situații fără un fundament real, poate crea percepții și așteptări care nu corespund stadiului actual al lucrurilor și care nu sunt benefice pentru mine din punct de vedere profesional.

Din acest motiv, aș aprecia ca informațiile referitoare la viitorul meu profesional să fie tratate cu echilibru și prudență, evitându-se, pe cât posibil, speculațiile care nu au la bază elemente concrete.

Vreau să fiu foarte clar: în acest moment nu am ajuns la niciun acord cu vreun club. Există doar un număr restrâns de discuții preliminare și manifestări de interes. Îmi doresc ca, în perioada următoare, să se contureze oportunitatea potrivită pentru a începe un nou proiect.

În momentul în care lucrurile vor deveni concrete și va exista o înțelegere clară cu un anumit club, voi fi primul care va confirma și va comunica public acest lucru”, a mai adăugat antrenorul.

Până atunci, rămân concentrat pe pregătirea mea pentru următoarea provocare, cu aceeași ambiție, seriozitate și determinare care m-au ghidat de-a lungul carierei. Următorul pas în cariera mea trebuie să fie definit de convingere, ambiții comune și proiectul sportiv potrivit, nu de speculații. Vă mulțumesc pentru înțelegere și respect! Edi Iordănescu

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