„La fotbal nu merge 9+1” L-a desființat pe Denis Drăguș după primul meci ca integralist la FCSB: „Îi păcălim pe ăia!” +74 foto
Denis Drăguș. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„La fotbal nu merge 9+1” L-a desființat pe Denis Drăguș după primul meci ca integralist la FCSB: „Îi păcălim pe ăia!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 09:54
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 09:54
  • FCSB - Corvinul 0-1. Basarab Panduru nu l-a iertat pe Denis Drăguș (27 de ani) după evoluția modestă din meciul de sâmbătă.
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Atacantul a bifat prima partidă ca integralist după transferul la FCSB, însă nu a reușit să fie decisiv până acum în tricoul noii echipe.

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Basarab Panduru: „Nu merge ca 9 să joace ceva şi unul altceva”

Fostul fotbalist crede că nu se pune problema în privința valorii lui Drăguș, însă acesta are nevoie de o altă abordare și adaptare la jocul echipei.

„În seara asta a părut că, dacă mergem la Olimpiadă, îi păcălim pe ăia. Nouă plus cârmaci la vâsle, dar la fotbal nu merge 9+1: 9 să joace ceva şi unul altceva. Păcat de el, că are calitate.

Eu îl consider un jucător bun pentru campionatul nostru şi cred că ar trebui să-şi facă treaba. Dar dacă vede că în ultimul timp, de fapt de mult timp, nu face mai nimic, băi, nu încerci să schimbi?

Să-l asculţi pe antrenor, care crezi că te învaţă de rău când îţi spune: «Stai vârf acolo, nu mai veni! Când ai patru pe tine, dă pasa, pentru că, dacă dai pasa, rămân patru în spatele tău», a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

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Eșecul de sâmbătă a fost al treilea consecutiv pentru FCSB în toate competițiile, iar elevii lui Reghecampf rămân la 3 puncte în spatele ultimului loc de play-off, la finalul turului din sezonul regulat.

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