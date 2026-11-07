FCSB a fost învinsă de Corvinul, scor 0-1, în etapa #15 din Superliga.

Este a doua înfrângere consecutivă suferită de roș-albaștri în campionat.

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Partida de pe Arena Națională, la care a fost prezent și Gigi Becali, patronul FCSB, a avut un început foarte echilibrat. Ambele echipe au pus presiune la porți și au încercat să înscrie, dar fără succes.

VIDEO FCSB, învinsă de Corvinul cu un gol spectaculos

Roș-albaștrii au bifat ocazii periculoase prin Korenica, Boutoutaou sau Drăguș, dar Corvinul a fost cea care a deschis scorul.

Fabry a marcat un gol spectaculos, în minutul 40, după un șut spectaculos din afara careului. Ștefan Târnovanu nu a avut nicio șansă.

Deși Reghecampf i-a trimis în teren pe Stoian și Politic imediat după pauză, FCSB nu a avut prea multe soluții în atac, la fel cum s-a întâmplat și în prima repriză.

Denis Drăguș a avut mai multe șuturi periculoase spre poarta apărată de Frânculescu, dar niciun nu a fost strălucit. FCSB a încheiat partida în atac, dar Corvinul s-a apărat perfect și a obținut cele trei puncte.

În urma rezultatului din etapa 15, FCSB se află pe locul 8 în Superliga, cu 21 de puncte. Corvinul și-a asigurat locul 7 la finalul turului de campionat, cu 22 de puncte.

FCSB - Corvinul 0-1

A marcat: Fabry (40)

5.688 de fani au fost prezenți pe Arena Națională

Partida este prelungită cu minimum 4 minute.

Min. 88 - Ocazie mare ratată de FCSB în ultimele minute ale partidei.

Min. 78 - Ivancevic a primit cartonașul galben după ce l-a faultat pe Politic și a blocat un atac al celor de la FCSB.

Min. 68 - FCSB nu a putut fructifica un corner, iar atacurile roș-albaștrilor sunt blocate în continuare de Corvinul.

Min. 62 - Denis Drăguș a scăpat spre poarta Corvinului, dar șutul atacantului a fost respins în corner.

Min. 59 - Schimbare la FCSB. Luca Stancu a fost înlocuit cu Ofri Arad.

Min. 58 - Pîrvulescu a scăpat singur cu Târnovanu, dar jucătorul Corvinul nu a putut profita. Șutul acestuia a fost slab și a fost blocat de portarul FCSB.

Min. 52 - FCSB continuă atacurile spre poarta Corvinului, dar hunedorenii se apără perfect.

Min. 46 - Două schimbări la pauză la FCSB. Ies Miculescu și Boutoutaou și intră Stoian și Politic.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 40 - GOL CORVINUL (0-1). Hunedorenii au deschis scorul prin Fabry, care a avut un șut excepțional din afara careului, la colțul lung. Târnovanu nu a avut nicio șansă.

Min. 35 - Joao Paulo îl înlocuiește pe Labonne.

Min. 33 - Labonne, fundașul dreapta de la FCSB, s-a întins pe gazon și a acuzat probleme medicale. Acesta a primit îngrijiri medicale.

Min. 29 - Boutoutaou a driblat mai mulți adversari în careul advers și a șutat spre poartă, dar fundașii Corvinului au respins în afara terenului.

Min. 24 - Albu a acuzat probleme medicale după un duel cu Denis Drăguș. Jucătorul Corvinului a primit imediat îngrijiri medicale pe teren.

Min. 20 - Șutul lui Korenica din afara careului a fost prins cu ușurință de Frânculescu.

Min. 17 - Korenica a fost deposedat în careul advers, iar cei de la Corvinul au pornit pe un contraatac. Centrarea lui Iacob a fost slabă, iar roș-albaștrii au continuat să aibă posesia mingii.

Min. 11 - FCSB a blocat atacul celor de la Corvinul și a pornit pe un contraatac periculos.

Min. 3 - Pericol la poarta FCSB. Centrarea lui Pîrvulescu a fost respinsă cu greu de apărarea roș-albaștrilor.

Gigi Becali, patronul FCSB, este prezent la meci.

Min. 1 - A început partida!

FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Stancu - Radunovic, Muhar - Miculescu, Boutoutaou, Korenica - Drăguș

Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Stancu - Radunovic, Muhar - Miculescu, Boutoutaou, Korenica - Drăguș Rezerve : M. Popa, Gnahore, Arad, Popescu, Joao Paulo, Avram, Politic, Batubinsika, Stoian, D. Popa

: M. Popa, Gnahore, Arad, Popescu, Joao Paulo, Avram, Politic, Batubinsika, Stoian, D. Popa Antrenor : Laurențiu Reghecampf

: Laurențiu Reghecampf Corvinul : Frânculescu - Iacov, Ivancevic, Manolache, Neacșa - Pîrvulescu, Albu, Cărăruș, Fabry - Gillard, Yeboah

: Frânculescu - Iacov, Ivancevic, Manolache, Neacșa - Pîrvulescu, Albu, Cărăruș, Fabry - Gillard, Yeboah Rezerve : Sandu, Goodlad, Espinosa, Abualnadi, Hayatu, Bratu, Sergio Ribeiro, Roger Junio, Hrezdac

: Sandu, Goodlad, Espinosa, Abualnadi, Hayatu, Bratu, Sergio Ribeiro, Roger Junio, Hrezdac Antrenor : Florin Maxim

: Florin Maxim Arbitru: Moroiță Andrei, A1: Vornicu Adrian A2: Dumitru Ionel Valentin, VAR: Mladinovici Horia-Gabriel, AVAR: Orbuleț Mircea

Moroiță Andrei, Vornicu Adrian Dumitru Ionel Valentin, Mladinovici Horia-Gabriel, Orbuleț Mircea Stadion: Arena Națională

Laurențiu Reghecampf: „O echipă mult mai bine pregătită decât mă așteptam”

Antrenorul de la FCSB nu se așteaptă la un meci ușor contra hunedorenilor și se confruntă cu câteva absențe importante.

„Cred că va fi un meci deschis, jucăm cu o echipă foarte bine pregătită. Mult mai mult decât mă așteptam până să-i analizez. O echipă cu un antrenor care dezvoltă un fotbal frumos.

Mental trebuie să fim bine. Meciul trebuie să-l luăm în serios. Avem absenți, Cisotti și Garita, care sunt accidentați, iar Crețu și Pădurariu, suspendați. Nu are rost să vă spun povești, sunt soluții multe pentru U21.

Cisotti va fi out 3-4 săptămâni, dacă nu și mai mult. Depinde de cum răspunde la tratamente, are o ruptură. Trebuie să avem răbdare. Nu ne vine deloc bine accidentarea lui. Nu va merge la Marijana la Belgrad. E ceva mai grav.

Drăguș e OK din punct de vedere al sănătății, vine după o perioadă lungă de așteptare. A jucat și Cluj, nu a avut niciun fel de problemă. Nu știu dacă va juca 90 de minute. Pentru mine e important să iasă sănătos de pe teren”, a declarat Reghecampf.

Florin Maxim: „Și ei au problemele lor. Băieții le-au văzut, le-am pus și noi puțin în practică la antrenament”

„A trecut bine săptămâna. Aveam nevoie de o victorie obținută greu, în condițiile în care s-a desfășurat jocul. Face parte din trecutul nostru. Acum tocmai ce ne-am întors de la antrenament. Am analizat FCSB-ul. Ei au în componență jucători de mare calitate.

Le-am spus și jucătorilor mei: e tot ceea ce își poți dori ca antrenor, jucător, suporter, angajat al clubului. Ne dorim astfel de meci pe cel mai frumos stadion din țară la o oră extraordinară. Acum, să vedem ce vom obține din acest joc.

Ei în două jocuri au întors Rapidul și au pierdut la Cluj. Ei au avut împotriva lor doar un corner cu U ceea ce spune multe despre această echipă. Au calitate bună peste tot, de la portar până la atac.

Și ei au problemele lor. Băieții le-au văzut, le-am pus și noi puțin în practică la antrenament. Mă aștept să arate fiecare jucător al nostru că își dorește să fie la o echipă de top.

Meciul lor de Cupă a fost în alt context, au odihnit jucători. Golul primit de ei a fost pe o greșeală, după care au presat pe tot parcursul jocului.

La Cluj au fost o echipă bună care a încercat cu orice minge să pună în pericol poarta adversă. Clujul a făcut un meci exact, în care s-au apărat mai jos și au speculat tranzițiile. E o echipă care îți poate pune probleme mari”, a spus Florin Maxim, potrivit gsp.ro.

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